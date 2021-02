Deux lycéens des États-Unis sont devenus les plus jeunes à découvrir quatre nouvelles exoplanètes situées à 200 années-lumière de la Terre. Leur article de recherche évalué par des pairs sur cette découverte spectaculaire a été publié dans The Astronomical Journal le 25 janvier 2021.

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/abd73e

Selon The Harvard Gazette, Kartik Pinglé, 16 ans, et Jasmine Wright, âgée de 18 ans, faisaient partie du programme de mentorat pour la recherche étudiante (SRMP) du Center for Astrophysics à Harvard & Smithsonian (CfA) et c’est à ce moment-là ils ont fait la découverte. Grâce à ce programme, des lycéens locaux intéressés par la recherche avec des scientifiques du monde réel de l’Université Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Une fois sélectionnés, les étudiants travaillent ensuite avec leurs mentors sur un projet de recherche d’un an.

Les deux adolescents de génie ont été encadrés par Tansu Daylan, post-doctorant au MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research. Dans le cadre du projet, ils ont étudié et analysé les données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Le satellite spatial orbite autour de la Terre et étudie les étoiles brillantes à proximité dans le but de découvrir de nouvelles planètes. L’équipe observait de près l’objet d’intérêt TESS (TOI) 1233 qui est une étoile brillante semblable à un soleil proche du système solaire. L’équipe s’est ensuite concentrée sur la détection de toute présence de planètes qui tournaient autour de l’étoile et pour ce faire, elles se sont rapprochées de la lumière du TOI-1233. Ce fut une surprise quand ils trouvèrent quatre exoplanètes tournant autour de TOI 1233. Trois de ces planètes sont identifiées comme les sous-Neptunes, des planètes gazeuses plus petites que, mais comme la Neptune de notre système solaire. Les trois planètes mettent entre six et 19,5 jours pour orbiter autour du TOI-1233. Pendant ce temps, la quatrième planète a été décrite comme une super-Terre pour sa grande taille et sa topographie rocheuse. La super-terre tourne autour de son soleil en moins de quatre jours.

S’adressant à The Harvard Gazette, Kartik a déclaré que son équipe cherchait à voir les changements de lumière au fil du temps, car si une planète transite par l’étoile ou passe devant elle, elle couvrira l’étoile et diminuera sa luminosité.

Pendant ce temps, décrivant sa réaction, Jasmin a dit qu’elle était extrêmement excitée et très choquée lorsque la découverte a été faite. Elle a ajouté qu’elle savait que c’était le but de la recherche de Daylan, mais trouver un système multiplanétaire et faire partie de l’équipe de découverte, «était vraiment cool».

La directrice du programme SRMP, Clara Sousa-Silva, également astrochimiste, a déclaré à la Harvard Gazette que les lycéens font rarement des découvertes aussi importantes et qu’il est très inhabituel pour les lycéens d’être co-auteurs d’articles de journaux.