Une paire de léopards mâles a été découverte dans un champ de canne à sucre dans un village de Pune. Les agriculteurs qui récoltaient la canne à sucre ont trouvé les petits de 45 jours dans le village d’Ozar à Junnar tehsil de Pune. Ils ont retrouvé leur mère jeudi après avoir été examinés médicalement et déclarés sains par Wildlife SOS. Le Dr Nikhil Bangar, vétérinaire de l’association à but non lucratif Wildlife SOS, a effectué un examen approfondi des tiques et des blessures avant qu’elles ne soient relâchées dans la nature.

