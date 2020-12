L’observation de la faune peut être le summum de toute expérience de la faune, mais courir dans une bagarre sauvage entre deux grands félins est sûr de vous faire monter l’adrénaline. Un exemple d’une telle vidéo de deux léopards se frappant est en train de faire des rondes sur Internet.

Cette vidéo étonnante a capturé un moment unique dans la vie lorsque deux léopards sont tombés d’un arbre lors d’un combat dans les airs. L’incident a eu lieu dans le parc national Kruger en Afrique du Sud et a été filmé par le photographe animalier Lisl Moolman.

La séquence vidéo partagée par Moolman montre la mère léopard Moya debout à la base de l’arbre et son petit Amira assis au sommet d’une branche d’arbre. Moya lève les yeux pour voir sa fille Amira dans les branches au-dessus, grognant l’une contre l’autre. Soudain, Moya saute dans l’arbre en quelques pas rapides pour attaquer sa fille qui était au sol.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9014757/Claws-Two-leopards-fall-tree-mid-air-fight-Kruger-National-Park-South-Africa.html?ito=social- twitter_mailonline

Le couple commence à se battre, les faisant tomber au sol. Ils roulaient dans une bagarre dans les airs et malgré leur chute de l’arbre. Le duo mère-fille n’a pas interrompu leur combat, et le duo a continué à se battre alors qu’ils roulaient sur le sol, même après l’atterrissage. Après leur bref mais choquant combat dans la boue, Moya et Amira se libèrent et s’allongent sur le dos, semblant reprendre leur souffle.

Cependant, la fille se lève la première et après avoir gagné de sa mère, elle s’éloigne triomphalement. Avant de partir, elle remarque son odeur sur le même arbre dont le couple venait de tomber et s’éloigne à travers l’arbre.

Selon Moolman, la raison de leur escarmouche était que Moya et Amira étaient toutes les deux accouplées avec un nouveau mâle dans la région. Et une telle rivalité est courante chez les grands félins. « Une dynamique différente a commencé à jouer un rôle dans leur relation normalement amicale », a-t-il déclaré.

Le léopard est l’une des cinq espèces existantes du genre Panthera. Ce sont de grands félins gracieux et puissants et sont étroitement liés à d’autres espèces de grands félins comme les lions, les tigres et les jaguars. Ils se trouvent principalement en Afrique subsaharienne et dans de petites régions d’Asie occidentale et centrale, y compris l’Inde et la Chine.