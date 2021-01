Deux membres démocrates du Congrès ont été testés positifs pour le coronavirus et disent croire que leurs infections sont liées à leur temps passé dans un endroit sécurisé avec des collègues qui ne portaient pas de masques lors du siège de la semaine dernière du Capitole américain.

La représentante Bonnie Watson Coleman du New Jersey a annoncé lundi son résultat positif au test, suivie de la représentante Pramila Jayapal de Washington.

«Cela me met en colère quand ils refusent de suivre les instructions pour garder leurs masques», a déclaré Mme Watson Coleman dans une interview. «Cela me paraît être de l’arrogance et du défi. Et vous pouvez être les deux, mais pas aux dépens de quelqu’un d’autre.

Mme Jayapal dit sur Twitter qu’elle avait été testée positive «après avoir été enfermée dans une pièce sécurisée du Capitole où plusieurs républicains ont non seulement cruellement refusé de porter un masque, mais se sont moqués imprudemment des collègues et du personnel qui leur en ont offert un.