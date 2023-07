Deux législateurs de Singapour démissionnent après avoir reconnu une « relation inappropriée »

Lee Hsien Loong, Premier ministre de Singapour et chef du Parti d’action du peuple (PAP), marche et parle avec des habitants de Singapour le samedi 5 septembre 2015.

Le Premier ministre a accepté les deux démissions et a déclaré qu’il était « nécessaire » que Tan démissionne afin de « maintenir les normes élevées de bienséance et de conduite personnelle que le PAP a respectées toutes ces années ».

« Outre le langage non parlementaire récemment utilisé par M. Tan, il y a aussi la question de sa relation inappropriée avec sa collègue députée du PAP, Mme Cheng Li Hui. C’est, en comparaison, la question la plus grave parce qu’il était le président et elle une députée, et il devrait pas eu de relation », a déclaré Premier ministre Lee Hsien Loong lors d’une conférence de presse lundi.

L’un d’eux était le président du Parlement Tan Chuan-Jin qui a démissionné à cause de son récent « langage non parlementaire ». Un autre législateur, Cheng Li Hui a également démissionné avec effet immédiat en tant que député. Tous deux étaient membres du Parti d’action populaire au pouvoir.

Dans sa lettre de démission à LeeTan a dit qu’il avait commis une erreur au Parlement, lorsqu’il avait prononcé des propos « grossiers et antiparlementaires » à l’encontre d’un membre d’un parti d’opposition.

Sa démission intervient après une récente polémique autour d’un commentaire Bronzage fait sur un micro chaud lors d’une session parlementaire. Un clip vidéo du commentaire a été révélé la semaine dernière alors qu’il était largement diffusé sur les réseaux sociaux et a suscité des critiques publiques.

Tan, qui a été élu le 10e président du parlement en septembre 2017, a déclaré dans sa démission: « À juste titre, mes propos ont suscité beaucoup d’inquiétude. Beaucoup ont estimé que je n’étais pas impartial. »

« Mon erreur a soulevé des questions plus larges sur ma neutralité et mon impartialité en tant que président. La crédibilité du Parlement et de la présidence est essentielle et ne peut être compromise », a-t-il ajouté.

Lors du briefing de lundi, Lee a déclaré qu’il nommerait un nouveau président d’ici la prochaine séance du Parlement, le 1er août, lorsqu’il fera également une déclaration ministérielle.

« Des normes élevées de bienséance et de conduite personnelle, ainsi que de rester propre et incorruptible, sont les raisons fondamentales pour lesquelles les Singapouriens font confiance et respectent le PAP, et nous donnent le mandat de former le gouvernement et de travailler avec nous pour améliorer la vie des Singapouriens », Lee a dit.

« Les députés du PAP – qu’ils soient ministres ou députés d’arrière-ban – doivent respecter ces valeurs cardinales en tout temps. Sans discipline de parti, sans intégrité, nous ne sommes rien, c’est donc une exigence absolue. »