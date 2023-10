Deux législateurs américains rentrent chez eux sains et saufs après s’être réfugiés en Israël lors de l’attaque du Hamas

Deux législateurs américains qui se trouvaient en Israël lorsque les terroristes du Hamas ont lancé une attaque surprise contre le pays sont désormais rentrés chez eux sains et saufs, ont annoncé dimanche leurs bureaux.

Le sénateur Cory Booker (démocrate du New Jersey) faisait son jogging samedi à Jérusalem lorsque les attaques ont commencé.

Booker, qui siège à la commission sénatoriale des relations étrangères, était à Jérusalem et devait prendre la parole lors d’un événement mardi. Il était également dans le pays pour des réunions prévues, des visites de sites et un sommet économique, a indiqué dimanche son bureau.

Lui et ses collaborateurs se trouvaient à Jérusalem lorsque les attaques ont commencé, mais ils étaient « abrités sur place pour des raisons de sécurité », a déclaré son porte-parole.

Le sénateur a expliqué sur X comment il avait appris l’attaque, affirmant qu’il avait reçu « un appel urgent de mon chef de cabinet me disant de retourner à l’hôtel le plus rapidement possible – qu’Israël était attaqué. Des milliers de roquettes étaient lancées ». .

« Quand je suis rentré à l’hôtel, j’ai rejoint d’autres personnes dans l’abri anti-bombes ou dans les cages d’escalier », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait « des visages effrayés ».

« Il y avait des enfants et des personnes âgées, des familles, de nombreux Américains. Il y avait un sentiment de peur et d’inquiétude, et beaucoup d’entre nous savaient que des choses horribles se passaient », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Booker a pu « quitter Israël en toute sécurité » tôt dimanche, a déclaré son porte-parole.

« Mon équipe et moi sommes désormais en sécurité, mais comme beaucoup, nous sommes secoués, en colère et navrés par les centaines de morts, les milliers de blessés, les personnes prises en otages et tous ceux qui sont directement touchés par ces attaques terroristes écoeurantes », a déclaré Booker sur X. « Après cette expérience, plus que jamais, je m’engage à travailler avec mes collègues du Sénat pour continuer à soutenir la sécurité d’Israël et à assurer la stabilité dans la région – et j’espère qu’un jour bientôt, une paix juste et à long terme dans la région ». « .

Le représentant Dan Goldman (Démocrate de New York), sa femme et ses trois enfants se trouvaient également en Israël lorsqu’un barrage de roquettes a été lancé par le Hamas.

Ils étaient là pour une Bar Mitzvah familiale lorsque les attaques ont commencé, a déclaré dimanche le porte-parole de Goldman dans un communiqué.

La famille de Goldman s’est réfugiée dans une cage d’escalier à l’intérieur d’un hôtel jusqu’à ce qu’elle puisse partir en toute sécurité pour New York tôt dimanche matin.

Simone Kanter, porte-parole de Goldman, a déclaré que l’attaque avait eu lieu pendant Shabbat et Sim’hat Torah, l’une des fêtes juives les plus sacrées.

Il a ajouté que Goldman était « reconnaissant pour l’aide du Département d’État et des autorités israéliennes, et il espère que tous les Américains pourront s’unir pour soutenir le droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme et les crimes de guerre ».

Au moins 1 100 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans l’attaque terroriste, dont neuf citoyens américains, selon le Département d’État. Des milliers d’autres ont été blessés et plus de 123 000 personnes à Gaza ont été déplacées vers des abris dans l’attente de contre-attaques israéliennes contre les positions du Hamas.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré : « Nous présentons nos plus sincères condoléances aux victimes et aux familles de toutes les personnes touchées. » Le Département d’État n’a pas fourni plus de détails sur les circonstances de ces décès. Miller a également déclaré que certains citoyens américains n’étaient pas retrouvés, « et nous travaillons avec nos partenaires israéliens pour déterminer où ils se trouvent ».

Des Américains auraient été pris en otage par des terroristes du Hamas, ainsi que plus de 100 Israéliens et autres ressortissants étrangers, a confirmé dimanche l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Michael Herzog.

Goldman a appelé dimanche matin le Congrès à reconstituer et à étendre le Dôme de Fer, le système de défense antimissile israélien capable de se défendre contre de nombreuses roquettes à courte portée et de les intercepter dans les airs.

Mais Goldman a ensuite tenté de marquer des points politiques en s’en prenant aux Républicains de la Chambre.

« J’espère que les Républicains pourront mettre de l’ordre dans leur Chambre afin que nous puissions adopter une législation d’urgence pour aider Israël à se défendre », a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter. Le membre du Congrès faisait référence à la prochaine course à la présidence de la Chambre après que huit républicains se soient joints à tous les démocrates de la Chambre pour évincer le représentant Kevin McCarthy (R-CA) de la présidence la semaine dernière.

Pendant ce temps, aux États-Unis, un autre député démocrate a essentiellement blâmé Israël pour les atrocités indescriptibles perpétrées contre ses civils par les terroristes palestiniens.

Dans un communiqué, la représentante Rashida Tlaib (Démocrate-MI) a accusé Israël d’être responsable de l’invasion du Hamas.

Elle a écrit : « Je pleure les vies palestiniennes et israéliennes perdues hier, aujourd’hui et chaque jour », a-t-elle écrit. « Je suis plus que jamais déterminé à lutter pour un avenir juste où chacun pourra vivre en paix, sans peur et avec une véritable liberté, des droits égaux et la dignité humaine. »

« La voie vers cet avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l’occupation et le démantèlement du système d’apartheid qui crée des conditions suffocantes et déshumanisantes pouvant conduire à la résistance », a déclaré Tlaib, d’origine palestinienne, dans son communiqué. « Le fait de ne pas reconnaître la réalité violente du siège, de l’occupation et de l’apartheid ne rend personne plus en sécurité. Aucune personne, aucun enfant, où que ce soit, ne devrait avoir à souffrir ou à vivre dans la peur de la violence. »

« Tant que notre pays fournira des milliards de dollars de financement inconditionnel pour soutenir le gouvernement de l’apartheid, ce cycle de violence déchirant continuera », a-t-elle conclu.

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a répondu à la déclaration de Tlaib en disant : « Certains membres du Congrès trouvent des excuses aux terroristes qui kidnappent et assassinent des femmes, des enfants et des grands-mères. »