Les stars de CE matin, Eamonn Holmes et le Dr Ranj Singh, doivent affronter leur ancien employeur dans le cadre d’une enquête sur Phillip Schofield.

Le couple fait partie d’autres visages célèbres qui devraient être invités à transmettre des informations à une enquête, qui examine la liaison de Phil avec un jeune coureur.

Le Sun dimanche a révélé qu’il faudrait 12 semaines pour terminer.

Une source a déclaré au Sun dimanche: « L’enquête parlera à toutes les personnes impliquées.

« Il se concentrera sur ce qui s’est passé avant et après sa première expérience de travail sur le tournage de This Morning. Et il cherchera également à établir qui savait quoi et quand.

« En plus de parler au personnel actuel, il invitera également d’anciens employés à fournir des informations. »

Ils comprendront probablement Eamonn, Ruth Langsford et le Dr Ranj – ainsi que le personnel de production.

Les hôtes de This Morning Alison Hammond et Dermot O’Leary seront également interviewés avec Holly Willoughby.

Jane Mulcahy KC dirige l’enquête indépendante pour ITV.

Il a été ordonné par la patronne d’ITV, Carolyn McCall, après que Phillip ait admis avoir menti pour dissimuler sa liaison.

Schofield, 61 ans – photographié hier à Cornwall – et son ancien amant seront longuement interrogés sur leur relation.

Mais les conclusions du rapport ne devraient pas être publiées avant l’hiver, selon des sources.

Et l’enquête est sur le point de commencer malgré l’attention intense portée à l’affaire.

Dame Carolyn a déclaré que la star de la télévision avait été interrogée sur des rumeurs répandues, mais a admis qu’elle n’avait pas lancé d’enquête officielle.

Elle a qualifié la relation de « profondément inappropriée » et a déclaré que seuls des « examens en cours » avaient eu lieu. Aucun d’entre eux n’a établi tous les faits, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré au comité de la culture, des médias et des sports qu’elle avait pris connaissance pour la première fois d’une rumeur sur la relation en décembre 2019, deux ans après avoir rejoint ITV.

Phillip et le coureur – identifiés uniquement comme la personne X – ont tous deux « catégoriquement nié » toute liaison.

La personne X a été interrogée 12 fois, dont deux fois en présence d’un membre du personnel des ressources humaines.

Lorsqu’on lui a demandé si ITV avait fait pression sur lui pour qu’il garde le silence, Dame Carolyn a déclaré: «Je veux être clair, c’est Phillip qui l’a mis sous pression – pas ITV qui l’a mis sous pression.

« Ce sont deux choses assez différentes. »

Dame Carolyn a nié que l’affaire était un « secret de polichinelle » chez ITV.

Le directeur général d’ITV, Kevin Lygo, a déclaré qu’il avait affronté Phillips en février 2022 lorsqu’il est sorti sur This Morning et lorsqu’il a démissionné en mai.

Il a ajouté: « Il m’a regardé dans les yeux et m’a promis qu’il n’y avait aucune vérité dans les rumeurs de cette relation. Parce que cela a été corroboré par la Personne X, je l’ai cru et j’ai cru son agent.

« Puis deux jours plus tard, il sort et dit: » Non, c’est un mensonge « . »

Une fois le rapport rédigé, ITV examinera les résultats et prendra les mesures en conséquence.

