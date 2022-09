DEUX légendes de Love Island s’inscrivent à Celebrity SAS Who Dares Wins

DEUX légendes de Love Island se sont inscrites à la nouvelle série de Celebrity SAS Who Dares Wins.

La série actuelle de l’émission est diffusée le dimanche sur Channel 4, mais sur ses talons sont les nouvelles célébrités qui se joindront à l’édition 2023.

Instagram

Teddy Soares de Love Island se dirigera vers le nouveau Celebrity SAS[/caption]

La Méga Agence

Montana Brown s’est également envolé pour rejoindre le spectacle[/caption]

Rex

Teddy a rencontré sa partenaire Faye Winter dans la série 2021 de Love Island[/caption]

Caractéristiques de Rex

Montana Brown, 26 ans, qui est devenue célèbre sur Love Island en 2017, se mettra à l’épreuve dans l’émission à succès, aux côtés d’un autre visage célèbre du programme de rencontres.

Teddy Soares, 27 ans, jouera également dans la nouvelle série, et on pense déjà que le couple s’est envolé pour le spectacle.

Les deux légendes de Love Island sont devenues célèbres après avoir profité d’un long passage dans la série de rencontres.

Un initié a déclaré au Sun: “Ils ont fait la villa mais ce ne sera absolument rien comme ça. Les deux émissions sont aux extrémités opposées du spectre de la télé-réalité.

“Teddy et Montana sont tous les deux conscients de la difficulté de la série et sont déterminés à tenir le coup. Ne vous attendez pas à ce que l’un ou l’autre de ces deux-là lui donne quoi que ce soit de moins que tout ce qu’il a.

En savoir plus sur Celeb SAS ‘AUCUNE CHANCE’ La star de Celeb SAS, Rudy Reyes, dénonce Ant Middleton comme « immature et narcissique » ET ILS SONT DÉSACTIVÉS Le casting de Celeb SAS 2023 révélé alors qu’Arg s’envole avec la star et le footballeur de Towie

Channel 4 a déclaré: «Dans les meilleures traditions du SAS, cette mission est confidentielle. Cependant, tous les détails seront publiés lors de la diffusion de la série l’année prochaine. En attendant, écoutez la série actuelle de Celebrity SAS: Who Dares Wins, le dimanche soir à 21h sur Channel 4. “

Teddy sort avec Faye Winter, et le couple a acheté une superbe maison ensemble depuis qu’il a quitté la villa.

Faye, 27 ans, a récemment été vue en train de fondre en larmes à l’aéroport alors qu’elle disait au revoir à Teddy.

Le jeune homme de 27 ans et leur chien Bonnie se sont dirigés vers l’aéroport pour le voir partir ce matin alors qu’il s’envolait pour le spectacle.

Dans une série de vidéos, on voit le couple dire au revoir à l’enregistrement avant que Faye ne parte avec le toutou.

Teddy demande: “Tu ne vas même pas me voir partir?”

Alors qu’elle se tourne vers la caméra, Faye pleure : “Je vais juste pleurer.”

La prochaine série de l’édition étoilée de SAS sera à nouveau dirigée par Rudy Reyes, qui a remplacé Ant Middleton l’année dernière.

La légende de Coronation Street Ryan Thomas, 38 ans, qui a joué Jason Grimshaw dans le drame ITV de longue date de 2000 à 2016, a récemment été annoncé pour s’être également inscrit à la prochaine série.

Et quatre autres stars ont été annoncées pour rejoindre la programmation passionnante cette semaine, dont les stars de Towie James Argent, 34 ans, et Amber Turner, 29 ans, le footballeur Jermaine Pennant, 39 ans, et la mondaine Tamara Beckwith, 52 ans.





Les nouveaux inscrits ont été vus se diriger vers l’aéroport pour s’envoler pour la série, avec Tamara magnifique dans un costume de chameau et une chemise blanche alors qu’elle poussait sa valise.

Amber Turner a également fait une démonstration glamour en poussant deux valises et en portant un long cardigan beige sur une tenue noire, avec ses mèches blondes attachées.

L’icône de Towie Arg a opté pour un haut de survêtement rouge vif et des nuances, avec sa tenue Italia faisant un clin d’œil à sa nouvelle amoureuse italienne de 18 ans, Stella Turian.

Ailleurs, le footballeur Jermaine avait l’air cool et décontracté dans un haut blanc et un pantalon beige avec une veste par-dessus.

Pete Dadds / Canal 4

L’émission de test sera à nouveau dirigée par Rudy Reyes[/caption]