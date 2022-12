Deux juges nommés par Trump réprimandent un troisième pour avoir enfreint la loi en sa faveur

En Louisiane l’année dernière, le juge Terry A. Doughty a bloqué les projets de l’administration Biden d’imposer des vaccins contre le coronavirus à des millions de travailleurs de la santé à travers le pays qui travaillent dans des établissements recevant des fonds fédéraux. Mais la Cour suprême l’a renversé, permettant au mandat de prendre effet.

Le juge Doughty supervise maintenant un procès intenté par les procureurs généraux des États républicains qui accusent M. Biden et certains de ses principaux collaborateurs de collusion avec de grandes entreprises technologiques pour censurer les points de vue conservateurs. Il a permis aux plaignants de déposer d’anciens et actuels responsables de la Maison Blanche, dont l’ancienne attachée de presse, Jen Psaki, et le conseiller médical de M. Biden, le Dr Anthony Fauci.

Des études à grande échelle ont montré que les juges et les juges nommés par les présidents républicains depuis Ronald Reagan étaient plus susceptibles de se prononcer pour des résultats conservateurs – comme favoriser les entreprises par rapport aux régulateurs et aux personnes invoquant la discrimination – que ceux nommés par les démocrates ou par les républicains avant Reagan.

Une analyse scientifique publiée en décembre 2020 des premières décisions de 87 juges de tribunaux de district nommés par M. Trump a révélé qu’ils étaient nettement plus conservateurs sur les questions de libertés civiles, de droits civils et de réglementation économique et du travail que les cohortes précédentes de juges nommés par les républicains. (En tout, M. Trump a nommé 174 juges de ce type, ainsi que 54 juges de cour d’appel.)

Lee Epstein, professeur de droit à l’Université de Californie du Sud, a déclaré que les personnes nommées par M. Trump aux cours d’appel semblaient être le groupe le plus conservateur du banc, selon une analyse préliminaire et non publiée d’environ 25 000 votes par les juges des cours d’appel de 1995 et 2020. dans des affaires centrées sur des sujets politiquement chargés comme les droits civils.

Les personnes nommées par Trump ont voté pour un résultat libéral seulement 22% du temps – 12 points de pourcentage en dessous du groupe suivant le plus conservateur, ceux nommés par le président George W. Bush. (Pour les personnes nommées par Obama, 54% de leurs votes étaient libéraux.) Pourtant, les données pour les personnes nommées par Trump étaient trop petites pour tirer des conclusions plus fermes, a-t-elle averti.

Il y a une raison supplémentaire de croire que des avocats plus idéologiques – et potentiellement partisans – ont eu une chance de devenir juges à vie récemment que par le passé.