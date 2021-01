Deux femmes juges de la Cour suprême afghane ont été assassinées dimanche à Kaboul, selon des responsables.

L’attaque est la dernière d’une série continue de meurtres très médiatisés qui ont sévi dans le pays ces derniers mois.

Les femmes, qui n’ont pas encore été identifiées, ont été tuées alors qu’elles se rendaient à leur bureau dans un véhicule judiciaire, selon Ahmad Fahim Qaweem, un porte-parole de la Cour suprême.

L’attaque vers 8h30 dans la capitale a également laissé leur chauffeur blessé, et la police dit qu’elle fait l’objet d’une enquête des forces de sécurité.

« Malheureusement, nous avons perdu deux femmes juges lors de l’attaque d’aujourd’hui. Leur chauffeur est blessé », a déclaré Qaweem.

Plus de 200 femmes juges travaillent pour la plus haute juridiction du pays, a-t-il ajouté.

La fusillade est la dernière d’une série d’attaques ciblées contre des représentants du gouvernement, des journalistes et des militants à travers le pays.

Bien que les responsables pointent à plusieurs reprises du doigt les talibans, un porte-parole du groupe militant a déclaré que ses combattants n’étaient pas impliqués.

Les talibans ont nié leur implication dans la majorité des effusions de sang, mais ont déclaré que leurs partisans continueraient à «éliminer» des personnalités importantes du gouvernement – mais pas des journalistes ou des membres de la société civile.

Certains de ces meurtres ont été revendiqués par le groupe rival djihadiste État islamique.

L’embuscade matinale survient quelques jours à peine après que le Pentagone a annoncé la plus forte réduction des troupes américaines en Afghanistan en deux décennies, avec 2500 soldats déployés.

L’escalade de la violence a quelque peu compliqué les pourparlers de paix entre les pays à Doha, car des sources des deux côtés estiment que des progrès ne se produiront que lorsque le président élu Joe Biden prendra ses fonctions.

Biden devra naviguer dans l’engagement des administrations Trump envers les talibans de retirer tout le personnel militaire, de renseignement et d’entrepreneur des États-Unis du pays déchiré par la guerre d’ici mai.

Le démocrate a précédemment soutenu le maintien d’une petite force antiterroriste en Afghanistan pour dissuader les attaques extrémistes contre les États-Unis.

Il y a à peine deux semaines, le porte-parole des forces américaines en Afghanistan, le colonel Sonny Leggett, a directement accusé les talibans de mener ces attaques incessantes.

Il a tweeté: «La campagne des talibans d’attaques non réclamées et d’assassinats ciblés de responsables gouvernementaux, de dirigeants de la société civile et de journalistes doit cesser pour que la paix réussisse.»

En février 2017, au moins 22 personnes ont été tuées et 41 blessées lorsqu’un kamikaze a pris pour cible la Cour suprême.

L’État islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Le vice-gouverneur de Kaboul, Mahboobullah Mohebi, a été tué aux côtés de son secrétaire par une bombe attachée à leur véhicule qui a explosé en décembre.

Un journaliste afghan et militant des droits humains a été abattu par des inconnus armés au début de la nouvelle année, devenant ainsi le cinquième journaliste à être tué au cours des deux derniers mois.

L’Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l’une des deux roquettes qui ont frappé Kaboul en décembre, ainsi que d’un massacre d’étudiants universitaires.

Les meurtres ciblés ont implacablement saisi le pays, malgré les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan dans la capitale qatarie de Doha.

Le chef des espions afghans, Ahmad Zia Siraj, a déclaré aux législateurs que les talibans avaient mené plus de 18 000 attaques l’année dernière.