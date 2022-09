Deux jours ont apporté une tragédie à nos valeurs – Shaw Local

La vie est un don merveilleux, magnifique et sacré de l’énergie éternelle que certains appellent Dieu. Je suis reconnaissant pour la vie aux États-Unis, pour la famille, les amis et la communauté. Le caractère sacré de la vie est incarné dans notre Déclaration d’Indépendance ; tous sont égaux, dotés par la création, de certains droits, libertés, vie, poursuite du bonheur. Le préambule de notre Constitution énonce des idéaux similaires se terminant par « promouvoir le bien-être général de tous ».

Ce qui a ébranlé ma foi dans ces idéaux et ces libertés, ce sont les fusillades à l’école et autres qui ont fait de nombreuses victimes à l’aide d’armes militaires. Ce qui solidifie ce tremblement, c’est le 6 janvier 2021 et le 4 juillet 2022. Ceux du 6 janvier se disaient patriotes ; Je dis des traîtres à nos valeurs chéries et à la vie humaine. Cinq sont morts au cours de cet acte de traîtrise. D’autres sont morts par la suite ou ont été grièvement blessés. C’était une invasion de notre “Foyer”. Pour moi, cela a été inspiré et encouragé avec violence par Donald Trump.

Le 4 juillet a provoqué une tragédie le jour où tous les Américains se tournent pour célébrer nos libertés, nos libertés, notre justice et notre paix vers une union plus parfaite. Au lieu de cela, cela a entraîné la mort d’au moins neuf citoyens américains, d’autres blessés et des centaines de personnes qui ont couru pour sauver leur vie.

Ces jours ont apporté des morts et des tragédies à nos valeurs. Le 4 juillet, pour des raisons pratiques, toutes les valeurs ont été supprimées. Nulle part dans nos valeurs nous ne sommes dotés du droit de posséder des armes militaires de destruction massive. C’est un problème de narcissisme ignorant et non une maladie mentale.

Richard Ril

Crystal Lake