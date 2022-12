Deux jours de temps sec avant un éventuel front de tempête mardi – Shaw Local

Le brouillard et la bruine samedi soir devraient céder la place à deux jours de conditions sèches et de températures saisonnièrement chaudes dans les années 40 pour la majeure partie du nord de l’Illinois, a déclaré le National Weather Service.

La grande question dans les prévisions prolongées est de savoir si un système de basse pression qui devrait planer au-dessus de la ligne d’état Nebraska-Kansas apportera un temps orageux dans la région à partir de mardi.

“Nous continuons de surveiller la possibilité qu’un système de fortes tempêtes pluvieuses se déplace dans le centre des États-Unis la semaine prochaine”, a déclaré la station de Davenport, Iowa, dans ses prévisions étendues.

Ce front froid entrera en collision avec de l’air chaud et humide remontant la vallée du fleuve Mississippi depuis le golfe du Mexique.

Le mélange hivernal pourrait arriver mardi matin. Selon l’endroit où se situe le centre du système de tempête, il pourrait y avoir plus d’un pouce de pluie et des vents du sud-est en rafales entre 30 et 40 mph mardi soir et mercredi matin.

À ce moment, le nord de l’Illinois tombe dans la bande la plus à l’est de la portée possible de la tempête. Le nord-ouest de l’Illinois a 90 % de chances de pluie mardi soir. Les prévisions étendues de Chicago ont 20% de chances de pluie pour une grande partie du nord-est de l’Illinois mardi.