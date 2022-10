Deux jours d’avertissements météorologiques alors que les Britanniques se préparent à des pluies torrentielles et à des vents violents apportant un «danger pour la vie»

Les BRITS sont préparés à des averses torrentielles et des vents violents mettent la vie en danger cette semaine.

Le Met Office a émis des avertissements jaunes pour mardi et mercredi alors que des tempêtes devraient frapper le nord du Royaume-Uni.

Les Britanniques se préparent à de fortes averses cette semaine | Londres 1 crédit

De fortes pluies frapperont le plus durement le nord-ouest Crédit : Bureau MET

L’avertissement de mardi concerne les fortes pluies de minuit à 10 heures du matin dans l’ouest de l’Écosse, avec des retards de voyage prévus et des inondations possibles.

Pendant ce temps, mercredi, un avertissement a été émis pour des vents violents dans la moitié nord du pays, une grande partie du Pays de Galles et toute l’Écosse et l’Irlande du Nord pendant toute la journée.

Les prévisionnistes disent que la pluie balayera le nord-ouest ce soir, puis se concentrera sur le Pays de Galles et le nord demain.

Cela entraînera des perturbations et un “danger pour la vie”, ainsi que des risques de dommages aux bâtiments et de retards de voyage importants.

Vendredi devrait voir le temps humide et venteux s’atténuer et les perspectives du week-end sont claires ou ensoleillées, avec des averses réduites dans le Nord.

La météorologue du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré: “Cette semaine sera une semaine particulièrement changeante, avec de la pluie probable dans de nombreuses régions à certains moments.

“Il sera plus persistant jusqu’à jeudi matin, en particulier pour les régions du nord et de l’ouest du pays, après il deviendra plus pluvieux.”

Elle a ajouté: “Les pluies les plus fortes sont attendues mardi soir et mercredi dans la journée.

“Nous pourrions voir jusqu’à 60 mm tomber mardi et mercredi dans certaines parties du nord de l’Angleterre et de l’ouest de l’Écosse, soit environ 2 pouces.”