Deux jours avant les mi-mandats, la confiance du GOP se heurte à l’anxiété démocrate

Le paysage final de la mi-mandat deux jours avant les élections de mardi a laissé entendre que les électeurs donnaient la priorité aux inquiétudes budgétaires par rapport aux craintes plus existentielles. Des banlieues libérales du nord-est aux États occidentaux, les stratèges, législateurs et responsables républicains disent maintenant qu’ils pourraient renverser la majeure partie du pays et étendre leurs marges dans les États du sud et de la ceinture de rouille qui ont été un terrain fertile pour leur parti pendant une grande partie de la dernière décennie.

Le jour du scrutin est le mardi 8 novembre.

Il y avait également des signes précoces que des éléments clés de la coalition qui ont propulsé les démocrates à la victoire en 2018 et 2020 – les femmes blanches de banlieue modérées et les électeurs latinos – se tournaient vers les candidats républicains.

À la Chambre, où les républicains doivent renverser cinq sièges pour contrôler la chambre, le parti s’est disputé des districts dans des bastions démocrates, notamment dans le Rhode Island, la banlieue de New York, l’Oregon et la Californie. Les stratèges républicains ont vanté leur position étonnamment proche dans les courses du gouverneur dans des États bleus plus longs comme New York, le Nouveau-Mexique et l’Oregon.

Dans le même temps, le Sénat reste un tirage au sort, avec des candidats bloqués dans des courses quasi-mortes dans trois États – la Géorgie, le Nevada et la Pennsylvanie – et des courses serrées dans au moins quatre autres. Les républicains n’ont besoin que d’un siège supplémentaire pour prendre le contrôle.

“Tout le monde du côté républicain devrait être optimiste”, a déclaré le sénateur Rick Scott, un républicain de Floride et chef de la branche de campagne du Sénat républicain, dans une interview. M. Scott a prédit que son parti renverserait la chambre, dépassant les 51 sièges nécessaires au contrôle. “Si vous regardez les sondages maintenant, nous avons toutes les raisons de penser que nous aurons plus de 52 ans.”