Deux joueuses ont été retirées de la convocation de l’équipe féminine espagnole de football à la Ligue des Nations car « il n’y a aucune condition » | L’impression des États-Unis

Les tensions persistent au sein de l’équipe féminine espagnole de football. Après l’annonce de l’appel du nouvel entraîneur Montse Tomé, où au moins 15 champions du monde ont été appelésdeux joueurs ont abandonné l’appel parce que vraisemblablement les conditions n’étaient pas remplies.

Les internationaux Mapi León et Patri Guijarro ont quitté la concentration de l’équipe espagnole ce lundi matin, arguant que mentalement, ils ne sont pas dans les meilleures conditions pour jouer la Ligue des Nations. León et Guijarro ont tous deux renoncé à jouer pour l’équipe nationale l’année dernière et ont donc raté la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, où l’Espagne est devenue championne.

Selon EFE, Mapi León a déclaré aux médias que cet appel « n’était pas le moyen de revenir et nous ne sommes pas en mesure de le faire ».

« C’est un processus (…) Nous sommes heureux car c’est vrai que des changements sont en train de s’opérer, nous avons atteint un autre port. En cela, nous soutenons pleinement nos collègues, comme nous l’avons toujours fait », a souligné León.

« Hier, nous avons réussi à parvenir à une commission mixte. Nous sommes avec nos collègues, mais c’est une situation différente et c’est assez dur. Personnellement, étant ici, comme tout s’est passé… mentalement, vous n’êtes pas là », a déclaré Guijarro pour sa part.

L’Espagne jouera ce vendredi contre la Suède à Göteborg et mardi 26 septembre contre la Suisse à Cordoue, en Espagne.

L’entraîneur Montse Tomé et les membres de la RFEF ont annoncé que 21 des 23 joueurs restés dans l’équipe se rendraient en Suède.

