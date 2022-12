Deux joueurs de tennis français suspendus à vie pour matchs truqués

Les joueurs français Mick Lescure et Jules Okala ont été interdits de tennis à vie après des enquêtes sur de multiples incidents de matchs truqués depuis 2014, a annoncé vendredi l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA).

Lescure, 29 ans, qui a culminé au numéro 487 mondial, a été reconnu coupable de huit chefs d’accusation de trucage de matchs et a également été condamné à une amende de 40 000 $. Okala, 25 ans, dont le classement le plus élevé était de 338, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation et condamné à une amende de 15 000 $.

“Les affaires ont été jugées par l’officier d’audience anti-corruption indépendant Charles Hollander KC et les sanctions signifient que les deux joueurs sont définitivement interdits de jouer ou d’assister à tout événement de tennis sanctionné par les instances dirigeantes du tennis”, a déclaré l’ITIA dans un communiqué.

L’ITIA indépendante – créée par les instances dirigeantes internationales du tennis pour superviser les questions d’intégrité – a déclaré que les deux joueurs avaient fait partie d’enquêtes plus larges des forces de l’ordre en France et en Belgique.

