Deux joueurs de Premier League sur cinq ont été abusés sur Twitter au cours de la saison 2020-21, selon les données de la PFA | Actualités footballistiques

Deux joueurs de Premier League sur cinq ont reçu des messages abusifs sur Twitter la saison dernière, selon une nouvelle étude financée par l’Association des footballeurs professionnels.

Le syndicat des joueurs a travaillé avec la société de science des données éthiques Signify pour surveiller les niveaux d’abus sur la plate-forme de médias sociaux au cours de la saison 2020-21.

L’étude a révélé que 176 des 400 joueurs (44 %) qui détenaient un compte Twitter avaient été victimes d’abus.

Signify a utilisé des systèmes d’apprentissage automatique et les données ont révélé que 20% de tous les messages abusifs ont été envoyés à seulement quatre joueurs anonymes.

L’étude a analysé plus de six millions de messages et effectué une analyse plus approfondie de plus de 20 000 messages signalés, identifiant 1 781 messages explicitement abusifs provenant de 1 674 comptes pour les signaler à Twitter.

Les données ont révélé que les abus racistes en ligne non modérés ont augmenté de 48% au cours de la seconde moitié de la saison de football 2020/21.

L’enquête a révélé que 50% des comptes abusifs provenaient du Royaume-Uni, tandis qu’un tiers des comptes abusifs étaient affiliés à un club britannique.

Il a également révélé que des joueurs de toutes les ligues étaient confrontés à des abus homophobes, capacitistes et sexistes, les premiers représentant près d’un tiers de tous les abus détectés.

Les abus ciblés ont culminé en mai 2021, peu de temps après qu’un boycott des médias sociaux de quatre jours à l’échelle du football a eu lieu pour attirer davantage l’attention sur la haine en ligne.

Image:

Les footballeurs se sont agenouillés pour mettre en lumière le racisme systémique



Le rapport attribue le pic de mai à un incident lors de la finale de la FA Cup entre Chelsea et Leicester, aggravé par la réunion des clubs en Premier League trois jours plus tard.

Il a également révélé que plus des trois quarts des 359 comptes envoyant des abus explicitement racistes aux joueurs de Premier League, de Super League féminine et de Ligue de football anglaise étaient toujours sur la plate-forme.

Seuls 56% des messages racistes identifiés tout au long de la saison ont été supprimés, certains messages étant restés en ligne pendant des mois et, dans certains cas, toute la durée de la saison.

Image:

Les matchs se sont largement déroulés à huis clos pendant la saison 2020-21 en raison de la pandémie de coronavirus



Le directeur général de PFA, Maheta Molango, a déclaré : « Le moment est venu de passer de l’analyse à l’action. Le travail de la PFA avec Signify montre clairement que la technologie existe pour identifier les abus à grande échelle et les personnes derrière les comptes offensants.

« Avoir accès à ces données signifie que les conséquences réelles peuvent être poursuivies pour les abus en ligne. Si le syndicat des joueurs peut le faire, les géants de la technologie le peuvent aussi. »

Le rapport a également révélé que Twitter appliquait un ordre hiérarchique à sa modération.

Vingt-sept pour cent des messages abusifs destinés aux joueurs de Premier League ne sont plus visibles, tombant à 17% pour les abus ciblant les joueurs de l’EFL et 12% pour les joueurs de la WSL.

Le capitaine de Watford et représentant du PFA Players’ Board, Troy Deeney, a déclaré: « Les sociétés de médias sociaux sont de grandes entreprises avec les meilleurs techniciens. Si elles voulaient trouver des solutions aux abus en ligne, elles le pourraient. Ce rapport montre qu’elles choisissent de ne pas le faire. Quand est-ce suffisant , suffisant? »

Twitter ne pense pas que le rapport reflète pleinement ou équitablement les mesures qu’il a prises pour faire appliquer ses règles de manière proactive.

La plate-forme a récemment ajouté de nouveaux paramètres de conversation qui permettent aux personnes sur la plate-forme, en particulier à celles qui ont subi des abus, de choisir qui peut répondre aux conversations qu’elles commencent.

Un porte-parole de Twitter a déclaré : « C’est notre priorité absolue de garder tous ceux qui utilisent Twitter en sécurité et à l’abri des abus. Bien que nous ayons fait des progrès récents pour donner aux gens un plus grand contrôle pour gérer leur sécurité, nous savons qu’il reste encore du travail à faire.

« Nous continuons à prendre des mesures lorsque nous identifions des tweets ou des comptes qui enfreignent les règles de Twitter. Nous invitons les gens à s’exprimer librement sur notre service, cependant, nous avons mis en place des règles claires pour faire face aux menaces de violence, d’abus, de harcèlement et de conduite haineuse .

« Par exemple, dans les heures qui ont suivi la finale de l’Euro 2020, en utilisant une combinaison d’automatisation basée sur l’apprentissage automatique et d’examen humain, nous avons rapidement supprimé plus de 1 000 tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes pour violation de nos règles – dont nous avons détecté la grande majorité. nous-mêmes en utilisant la technologie de manière proactive. »

