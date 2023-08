Deux joueurs de l’USFL entrent dans la NFL alors que les équipes se réduisent à 53 joueurs

Un rêve reporté de la NFL peut devenir réalité en un rien de temps pour les joueurs de l’USFL. Deux joueurs l’ont prouvé lorsqu’ils ont réussi les sélections finales mardi alors que les équipes de la NFL finalisaient leur liste de 53 joueurs avant la saison 2023.

Ces joueurs, l’ancien botteur des Birmingham Stallions Brandon Aubrey et l’ancien plaqueur défensif des Philadelphia Stars LaBryan Ray, formaient respectivement 53 joueurs pour les Cowboys de Dallas et les Panthers de la Caroline. En plus de ces deux joueurs, l’ancien receveur des Houston Gamblers Isaiah Zuber est dans la réserve des blessés avec les Cardinals de l’Arizona.

Avec les Cowboys, Aubrey rejoint son compatriote KaVontae Turpin, ancien de l’USFL, qui est passé de MVP de la ligue pour les Generals du New Jersey en 2022 à All-Pro kick returner à Dallas.

« Nous sommes fiers que l’USFL offre des opportunités qui changent la vie de la NFL », a déclaré le président des opérations de football de l’USFL. Daryl Johnston dit. « Le MVP de l’USFL 2022, KaVontae Turpin, a transformé son opportunité en étant All-Pro pour les Cowboys de Dallas… mais KaVontae n’était que l’un des 24 joueurs de l’USFL la saison dernière qui figuraient soit sur des listes actives de la NFL, soit sur des équipes d’entraînement. Nous sommes ravis que l’USFL 2023 des joueurs comme Brandon Aubrey et bien d’autres perpétuent cet héritage de succès dans la NFL. »

En plus d’Aubrey et Ray, d’autres joueurs pourraient intégrer les équipes d’entraînement dans les prochains jours ou sur des équipes de 53 joueurs au fur et à mesure que la saison se poursuit.

En seulement deux saisons, l’USFL a montré qu’elle pouvait aider les joueurs à accéder à la NFL. L’USFL a vu plus de 320 joueurs s’entraîner avec des équipes de la NFL, avec plus de 100 contrats signés avec la NFL.

« Avec désormais plus de 100 contrats NFL signés par des joueurs de l’USFL au cours de nos deux premières saisons, l’USFL s’est révélée être une ligue haut de gamme dotée de talents exceptionnels », a déclaré Johnston.

Aubrey a été récupéré par les Cowboys de Dallas en juillet après avoir aidé l’étalon à remporter une deuxième course consécutive au championnat de l’USFL. Il a marqué 14 sur 15 aux buts sur le terrain en route pour remporter les honneurs de la All-USFL.

Aubrey a eu un parcours non conventionnel vers le football. L’ancien footballeur de Notre Dame, qui a brièvement joué dans la Major League Soccer et la United Soccer League, a été repêché par les Stallions il y a deux ans et a connu un grand succès en tant que placekicker de l’équipe.

Selon l’USFL, 31 des 32 équipes de la NFL ont recruté des joueurs directement de leurs équipes dans des camps d’entraînement, aidées par un calendrier de printemps qui aide les joueurs à se mettre en forme à la mi-saison lorsqu’ils entrent dans les camps d’août.

« Ce sont plus que de simples chiffres, ce sont des réussites individuelles », a déclaré Johnston, « et ils prouvent que l’USFL fonctionne et est là pour rester ».