Deux Jordaniens condamnés à la prison pour complot contre la monarchie

Les deux hommes ont été arrêtés en avril dans une affaire impliquant le frère cadet du roi Abdallah, le prince Hamzah, qui a envoyé des ondes de choc à travers le royaume et a sonné l’alarme aux États-Unis, qui considèrent la Jordanie comme l’un de ses plus proches alliés de la sécurité et du renseignement au Moyen-Orient.

Le procès a débuté en juin dans un tribunal de sûreté à huis clos à la périphérie d’Amman, la capitale de la Jordanie. Le prince Hamzah, fils du roi Hussein et de sa quatrième et dernière épouse, la reine Noor, d’origine américaine, a publiquement juré fidélité au roi Abdallah et ne sera pas jugé. Il a été assigné à résidence en avril et ses déplacements et communications restent restreints.

M. Awadallah et Sharif Hassan ont été accusés d’avoir aidé à organiser un complot présumé du prince Hamzah pour alimenter la dissidence dans le royaume contre le règne de son frère.

Le lieutenant-colonel Muwafaq al-Masaeed, un juge militaire, a annoncé le verdict à l’issue d’un procès à huis clos. Une juridiction supérieure dispose de 30 jours pour confirmer ou annuler le verdict.

Les avocats jordaniens des deux hommes ont déclaré qu’ils feraient appel et qu’ils ne considéraient pas le verdict comme une condamnation tant qu’il n’aurait pas été ratifié par la juridiction supérieure.