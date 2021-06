Deux jockeys blessés dans les chutes de Windsor | Nouvelles de course

Les jockeys Alistair Rawlinson et George Buckell ont tous deux été transportés à l’hôpital après la chute de deux chevaux à Windsor.

La course a été retardée de 45 minutes après que Rawlinson – sur la Diligent Lady de Michael Attwater – et George Buckell, qui était partenaire de Centurion Song pour Brian Meehan, aient tous deux été initialement traités sur le parcours.

L’incident s’est produit alors que le champ s’approchait du poteau de deux mètres lorsque Diligent Lady est tombée et a renversé Centurion Song.

La directrice de course Sophie Candy a rapporté que les deux jockeys étaient « conscients et parlaient » après leurs chutes.

Elle a déclaré: « Ils sont tous les deux emmenés à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie.

« Ils étaient tous les deux conscients et parlaient. »

Rawlinson a été traité le plus longtemps sur la piste, avant d’être déplacé.

Candy ajouta : » Il sera emmené à l’hôpital pour examiner ses blessures – mais il était conscient, en train de parler.

« Il est emmené en ambulance.

La course de cinq mètres sur la carte du soir a été remportée par le favori 2-1 de John Spearing, A Sure Welcome, monté par Ryan Tate.