Deux jeux comme la course des schreckens

En octobre 2021, le Bayern aura lieu lors du 2e Pokalrunde du Borussia Mönchengladbach. Nagelsmann doit être le parti de la maison au risque. Eh bien, c’est avec Corona infiziert. An der Seitenlinie wurde er von seinem Co-Trainer Dino Toppmöller vertreten. C’est si peu visible. C’était ainsi que sous l’entraîneur de Francfort, dans le Gladbacher Borussia-Park, ils ont joué à Munich.

Le FC Bayern a eu les « Fohlen » dermaßen sous les Räder qui ne sont pas encore présents dans la Pokalhistorie. Après 21 minutes de jeu, Gladbach se dirige vers 3:0, jouant Kimmich, Sané et Co. complétant la baguette. Im 2 Abschnitt ließ die Heimelf noch 2 weitere Treffer folgen. Il n’y a pas un seul épisode de guerre qui se déroule, le stand est à 5:0 – la fin est au bout de l’Endergebnis.

Thomas Müller est présent dans l’Anschluss an das Aus in Gladbach fassungslos. « Donc, un groupe d’experts d’un Bayern-Mannschaft a un tel jeu qui n’a pas eu lieu », a déclaré le maître du monde en 2014. « Et c’est dans ce moment que je vais le faire, quand je suis là. » Dino Toppmöller betonte: « Wir müssen die Häme und den Spott nun ertragen. »