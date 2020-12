Deux jeunes hommes du Royaume-Uni ont été arrêtés en vendant une « quantité commerciale » de drogue à la police infiltrée pour soutenir leur style de vie en fête.

Samuel Edward Shenstone, 25 ans, a été accusé d’avoir fourni les médicaments – qui comprenaient près de 800 g de MDMA et plus de 75 g de kétamine d’une valeur marchande de 1,5 million de dollars.

Son co-accusé Louis Joshua Smith, également 25 ans et originaire du Royaume-Uni, était un fournisseur en amont de Shenstone – dont l’opération sophistiquée de lutte contre la drogue est devenue le centre d’intérêt d’un groupe de travail de la police de NSW créé en septembre 2019.

Samuel Edward Shenstone (photo), 25 ans, a été accusé de fournir les médicaments – qui comprenaient près de 800 g de MDMA et plus de 75 g de kétamine d’une valeur de 1,5 million de dollars.

Le tribunal a appris que Shenstone (photo) était arrivé du Royaume-Uni en Australie pour voir son père, mais était tombé dans un style de vie festif

Alors que Shenstone entrait dans le hall de sa résidence de Waterloo, à Sydney, le 3 décembre 2019, tenant un sac en plastique Coles rempli de 378,9 g de MDMA, il a été accueilli par des policiers en attente.

Des documents judiciaires ont révélé que le groupe de travail avait amassé des centaines d’enregistrements d’appels téléphoniques, de messages en ligne et d’interactions CCTV entre Shenstone et ses associés et clients au cours des trois mois précédents, rapporte le Daily Telegraph.

Il avait vendu un total de 787,78 g de MDMA et 75,73 g de kétamine à des agents d’infiltration au cours des mois pour lesquels ils avaient payé 52 000 $ au total.

Il a également admis avoir l’intention de fournir 7,13 g supplémentaires de MDMA et 20,8 g de kétamine aux flics.

Les médicaments avaient une valeur marchande estimée à environ 1,5 million de dollars.

Le fournisseur de Shenstone, Smith, lui avait vendu 363,21 g de MDMA et avait accepté de fournir 3,23 g supplémentaires de MDMA et 14 g de kétamine.

Devant le tribunal de district du centre de Downing vendredi par liaison vidéo, Shenstone et Smith ont plaidé coupable de l’opération de drogue.

Le tribunal a appris que Shenstone était arrivé en Australie pour renouer avec son père, mais quand cela n’a pas été bien reçu, il est tombé dans la scène de la fête.

Un groupe de travail de la police a intercepté des centaines d’appels téléphoniques et de messages entre Shenstone (photo) et ses associés et clients

Smith, qui était dans une position plus «élevée» et «protégée», vendait les substances illicites pour rembourser une dette de drogue.

Shenstone a été condamné à quatre ans et neuf mois pour avoir fourni une grande quantité commerciale de MDMA et l’approvisionnement continu en kétamine, avec possibilité de libération conditionnelle après deux ans et six mois.

Smith a plaidé coupable d’avoir fourni une quantité commerciale de MDMA et de la fourniture convenue de kétamine et a été condamné à trois ans et huit mois de prison avec possibilité de libération conditionnelle après deux ans.