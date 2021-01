Novak Djokovic a donné des cours gratuits à deux joueurs de tennis en herbe depuis le balcon de sa salle de quarantaine d’hôtel.

Le joueur de 33 ans a été vu en train de mettre la paire à l’épreuve alors qu’ils disputaient un rallye devant les M Suites à North Adelaide mardi.

Le n ° 1 mondial a passé ces derniers jours à se plaindre des conditions de quarantaine avant l’Open d’Australie du mois prochain.

Il a publié une liste de six demandes aux organisateurs du tournoi après que 72 joueurs ont été contraints de mettre en quarantaine stricte lorsque les passagers de leurs vols charters à destination de Melbourne ont été testés positifs au Covid-19.

Novak Djokovic est photographié en train d’applaudir alors qu’il donne des cours gratuits à deux jeunes joueurs de tennis depuis le balcon de sa chambre d’hôtel à Adélaïde mardi

Le n ° 1 mondial des hommes suit un protocole de quarantaine plus léger dans sa chambre d’hôtel à Adélaïde

Djokovic suit un protocole de quarantaine plus léger dans sa chambre d’hôtel d’Adélaïde alors qu’il participe à un tournoi d’exhibition avec d’autres stars.

Il est autorisé à pratiquer à l’extérieur pendant cinq heures par jour après que lui et d’autres grands noms tels que Rafael Nadal et Serena Williams se soient rendus en Australie sur différents vols.

Parmi les suggestions des grands du tennis, les athlètes devraient être mis en quarantaine dans des maisons privées à Melbourne avec des courts de tennis et des salles de sport.

Il a également demandé que les concurrents reçoivent une meilleure nourriture et a demandé que la période de quarantaine de 14 jours soit réduite.

La star du tennis espagnol Roberto Bautista Agut a quant à elle comparé son expérience de quarantaine à Melbourne à une « prison avec Wi-Fi ».

Bautista Agut, numéro 13 mondial, a critiqué le gouvernement victorien dans une interview accordée à une chaîne d’information israélienne.

‘C’est pareil, c’est pareil [as being in prison] avec Wi-Fi. Ces personnes n’ont aucune idée du tennis, des terrains d’entraînement, aucune idée de quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Djokovic – qui a émis une série de demandes au nom des 72 joueurs enfermés en quarantaine stricte – est autorisé à s’entraîner à l’extérieur pendant cinq heures par jour

Roberto Bautista Agut, n ° 13 mondial, a critiqué le gouvernement victorien dans une interview avec une chaîne d’information israélienne

Le joueur de 32 ans a déclaré que s’il pouvait faire des entraînements modérés dans sa chambre, il était loin d’être aussi bénéfique que de s’entraîner sur un court de tennis.

«C’est un désastre complet à cause de cela, à cause du contrôle de tout. Ce n’est pas Tennis Australia, ce sont les gens du gouvernement.

«Vous pouvez travailler dans la salle mais ce n’est pas pareil. Je me sens très, très tendu et je ne peux pas imaginer rester deux semaines comme ça », a-t-il déclaré.

«C’est vraiment, vraiment difficile. Je vais devoir travailler beaucoup mentalement.

Bautista Agut est la dernière d’une série de stars du tennis à se plaindre des conditions dans leurs chambres d’hôtel.

Carreno Busta, le n ° 15 mondial arrivé d’Espagne, a partagé une photo d’une salade, d’une pomme et d’une tasse de jus à côté de la légende « vraiment? ».

La star italienne et n ° 17 mondial Fabio Fognini s’est vu offrir le même repas et a expliqué qu’il espérait recevoir quelque chose de plus substantiel la prochaine fois.

Le joueur français Alize Cornet a décrit la situation comme « folle » dans un message supprimé depuis.

La femme de 30 ans a partagé sa frustration face aux mesures de quarantaine du gouvernement victorien.

« Des semaines et des semaines de pratique et de travail acharné sont gaspillées pour une personne positive à Covid dans un avion vide aux 3/4. Désolé mais c’est insensé », a-t-elle écrit.

Cornet a compris qu’elle était « privilégiée » d’être dans la position dans laquelle elle se trouve, mais a fait valoir que les joueurs risquaient de se blesser gravement s’ils concouraient après une pause de deux semaines.

«Cela semble être un sujet très sensible et je le comprends … Mais nous ne demandons pas aux résidents de Victoria de pratiquer un sport professionnel par la suite. Peut-être que je suis trop concentré sur ma version de l’histoire, mais c’est aussi pourquoi nous sommes ici.

La n ° 12 mondiale suisse Belinda Bencic a déclaré que les restrictions offraient à certains joueurs un avantage injuste.

«Nous ne nous plaignons pas d’être en quarantaine. Nous nous plaignons en raison de conditions d’entraînement / de jeu inégales avant des tournois assez importants », a-t-elle déclaré.

Plusieurs athlètes de haut niveau, dont Corentin Moutet et Fabio Fognini, ont critiqué la nourriture qu’ils ont reçue depuis leur arrivée la semaine dernière.

M. Daniel Andrews a répondu aux demandes de Djokovic lundi en écartant sans ambages aucune des demandes de 33 ans.

«Les gens sont libres de fournir une liste de demandes. Mais la réponse est non », a déclaré M. Andrews.

Mardi, le directeur de la santé de Victoria, Brett Sutton, a averti que le virus pourrait encore incuber chez certaines des 1200 personnes qui sont arrivées à Melbourne pour l’Open.

Les nouveaux cas surviennent alors que le patron d’Open, Tiley, a déclaré que les organisateurs s’attendaient toujours à des tests Covid-19 positifs parmi les arrivants.

« On s’attendait à avoir plusieurs cas positifs », a déclaré Tiley mardi au Nine Network.

Tiley a déclaré que le verrouillage de certains joueurs signifiait que les préparatifs du Grand Chelem à partir du 8 février n’étaient « pas équitables ».

« Nous allons jouer notre rôle pour essayer de l’égaliser autant que possible », a déclaré Tiley.

Mais il a rejeté les appels de certains joueurs masculins pour réduire les matchs Open au meilleur des trois sets au lieu du meilleur des cinq.

« Nous sommes un grand chelem à la fin de la journée », a-t-il déclaré.

Alize Cornet a partagé deux photos prises lors de son propre séjour en quarantaine à l’hôtel à Melbourne

«À l’heure actuelle, trois sets sur cinq pour les hommes et deux sets sur trois pour les femmes, c’est la position à laquelle nous prévoyons de rester.

Certains joueurs ont utilisé les médias sociaux pour détailler leurs difficultés perçues à être en lock-out.

« Ce sont des athlètes de haut niveau et il est difficile de garder un athlète de haut niveau dans une pièce », a déclaré Tiley.

«C’est la contribution qu’ils doivent apporter pour avoir le privilège de se présenter pour concourir pour 80 millions de dollars en prix.

«Nous allons tourner le coin sur les quelques-uns qui n’ont pas la bonne approche à ce sujet.

Tiley a défendu Djokovic pour avoir appelé les organisateurs de l’Open à assouplir les restrictions dans une liste de souhaits publiée lundi.

« Dans le cas de Novak, il a écrit une note, ce n’étaient pas des demandes, c’était des suggestions », a déclaré Tiley.

« Mais lui aussi comprend ce que signifient deux semaines de verrouillage … tous les joueurs qui descendaient savaient que s’ils allaient être des contacts étroits ou être testés positifs, ce seraient les conditions. »