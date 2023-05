DEUX jets de la RAF utilisés par Rishi Sunak doivent être améliorés avec des défenses de haute technologie comme celles du film Top Gun : Maverick.

Le ministère de la Défense a dépensé 80 millions de livres sterling pour équiper les avions de systèmes de paillettes et de fusées éclairantes.

Une armure de protection du poste de pilotage et une technologie pour contrecarrer les signaux de brouillage ennemis doivent également être installées.

Ces défenses sont utilisées pour attirer les missiles loin de leur cible.

Il est inclus dans les améliorations de gadgets similaires à celles présentées dans le film à succès Tom Cruise.

Tout cela permettra au Premier ministre, à la famille royale et aux autres personnalités de voyager dans des espaces aériens à haut risque.

Un porte-parole du MoD a déclaré: «Deux avions Envoy IV ont été achetés l’année dernière, fournissant un avion plus moderne et plus efficace que son prédécesseur.

« Les deux avions recevront une modification militaire défensive dans les années à venir, et une manifestation d’intérêt pour ce travail a été publiée. »