Deux Iraniens condamnés à mort, dont un militant LGBTQ

L’une d’entre elles, Zahra Sedighi-Hamadani, a été décrite par Amnesty International plus tôt cette année comme une personne non conforme au genre et une militante LGBTI qui a été détenue par les autorités “en raison de son orientation sexuelle et de son identité de genre réelles ou supposées, ainsi que de ses publications sur les réseaux sociaux. et des déclarations en faveur des droits LGBTI.”

Elham Chobdar a également été inculpé et reconnu coupable dans le cadre de la même affaire et condamné à mort, ont rapporté les médias d’État iraniens.

Les deux hommes ont été accusés de “trafic de jeunes femmes” dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental et dans d’autres parties du pays sans nom, selon le rapport d’IRNA.

Amnesty a déclaré mardi qu’elle était “indignée” par les condamnations et a appelé les autorités iraniennes à “annuler immédiatement les condamnations et les condamnations à mort” et à libérer Sedighi-Hamadani et Chobdar, selon le communiqué. Les condamnations font l’objet d’un appel devant la Cour suprême iranienne, a-t-il ajouté.