L’Italie subira un autre verrouillage national pour les vacances de Noël, fermant les entreprises «non essentielles» et restreignant les rassemblements à domicile en vertu d’un nouveau décret du Premier ministre Giuseppe Conte, reflétant des mesures similaires à travers l’Europe.

Toute l’Italie sera désignée comme « zone rouge » – le niveau de risque le plus élevé sur son échelle Covid-19 à code couleur – par le nouvel ordre, publié par Conte vendredi après des négociations marathon au sein de la coalition gouvernementale du pays.

«Parmi nos experts, il y a une forte inquiétude que dans la période autour de Noël, la courbe de contagion puisse subir une poussée. Nous devons donc intervenir pour renforcer les mesures nécessaires contre Covid », Conte a déclaré en annonçant le décret, ajoutant que les nouvelles règles frappent un « équilibre » entre des restrictions renforcées et «Exceptions nécessaires».

L’arrêt se fera par arrêts et départs, fermant les magasins et limitant les déplacements et les rassemblements entre le 24 et le 27 décembre, le 31 décembre et le 3 janvier et le 5 et 6 janvier. Cependant, l’ordonnance a annulé quatre « Orange » jours – 28, 29, 30 décembre et 4 janvier – pendant lesquels les citoyens seront libres de quitter leur domicile et certains magasins pourront rouvrir. Les bars et restaurants resteront fermés pendant toute la période.

La commande impose des limites strictes aux rassemblements familiaux pour les vacances, autorisant seulement deux personnes par maison, à l’exception des enfants de moins de 14 ans. La règle stipule que ces visites familiales limitées ne peuvent être effectuées qu’une fois par jour.

Alors que Conte a déclaré que l’Italie pourrait tomber dans le moins grave « Jaune » la désignation « dans les prochains jours, » il a noté le «La situation reste difficile dans toute l’Europe», décrivant le nouveau décret comme une précaution contre une montée du virus pendant l’hiver. D’autres pays européens ont introduit des mesures similaires, la Suède et l’Autriche imposant également des restrictions de vacances.

L’Italie a recensé 1,9 million d’infections à coronavirus et près de 68000 décès depuis le début de la pandémie à la fin de l’année dernière, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Autrefois le premier hotspot Covid-19 d’Europe, d’autres pays ont depuis rattrapé leur retard, la France et le Royaume-Uni rapportant désormais des chiffres de cas et de mortalité comparables. Cependant, l’automne et l’hiver ont vu les infections augmenter sur une grande partie du continent, ce qui a provoqué une série de politiques gouvernementales sévères visant à ralentir l’épidémie.

