Deux invités à bord de la croisière Royal Caribbean testés positifs pour Covid

Le navire de croisière Royal Caribbean, l’Adventure of the Seas, se trouve dans son port au lever du soleil le 24 août 2018, à Bayonne, New Jersey.

Deux invités à bord du navire Adventure of the Seas de Royal Caribbean Cruises ont été testés positifs pour Covid-19 lors des tests de routine et rentrent maintenant chez eux, a annoncé jeudi la compagnie.

Cela survient après que deux invités à bord de la croisière Celebrity Millennium de Royal Caribbean se soient révélés positifs et que l’Odyssey of the Seas de la société ait été retardé de navigation après que huit membres de son équipage se soient révélés positifs.

Les deux invités n’étaient pas vaccinés et avaient moins de 16 ans. Un invité est asymptomatique et l’autre présente des symptômes bénins.

Les autres invités voyageant avec les deux mineurs et les invités qui sont entrés en contact étroit avec eux sont tous vaccinés et ont été testés négatifs, selon la compagnie.

Les invités et ceux qui voyagent avec eux ont débarqué aux Bahamas et sont sur le chemin du retour en Floride.

Royal Caribbean a déclaré que 92% des invités du navire Adventures of the Seas sont entièrement vaccinés, les 8% restants ayant moins de 16 ans. Tous les membres de l’équipage sont entièrement vaccinés.

Le CDC a autorisé le retour des croisières cette année avec des protocoles et des exigences de sécurité stricts pour empêcher les épidémies de se produire à bord après plusieurs épidémies à bord des navires l’année dernière.

L’industrie des croisières est parmi les dernières à revenir aux opérations pré-pandémiques en raison des directives strictes des Centers for Disease Control and Prevention.

Les stocks des croisiéristes ont regagné des pertes après avoir subi un énorme coup pendant la pandémie.

Les actions de la ligne Royal Caribbean Cruises ont augmenté de plus de 16% cette année, portant sa capitalisation boursière à un peu plus de 22 milliards de dollars.