Deux injections, un objectif : faites-vous vacciner contre la grippe et la COVID-19 pour vous protéger et protéger vos proches

Aujourd’hui, Fraser Health a lancé sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe et la COVID-19 pour sensibiliser la région à l’importance de recevoir les deux vaccins.

Se faire vacciner prévient la propagation de la grippe et de la COVID-19 et protège les personnes présentant un risque élevé de maladie grave, comme les jeunes enfants, les personnes enceintes, les personnes de plus de 65 ans et les personnes souffrant de certaines conditions médicales.

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont mis à jour chaque année pour protéger contre les virus actuellement en circulation. À mesure que la protection contre ces vaccins s’estompe avec le temps, il est important de rester à jour sur vos vaccinations contre la grippe et la COVID-19.

Cette année, vous pouvez prendre rendez-vous par :

Surveiller un courriel ou un texte du provincial Se faire vacciner système pour votre lien de réservation personnalisé. Utilisez ce lien pour trouver une date, une heure et un lieu qui vous conviennent.

Vous pouvez également appeler le centre d’appels provincial (sans frais) pour réserver vos vaccins contre la grippe et la COVID-19 au 1-833-838-2323.

Les gens auront la possibilité de recevoir simultanément les vaccins contre la grippe et la COVID-19. Il est sûr et recommandé de recevoir ces vaccins lors de la même visite de vaccination.

Certaines cliniques de vaccination seront réservées aux familles avec des enfants âgés de six mois à onze ans. Les rendez-vous pour les enfants et un membre de la famille peuvent être pris via le centre d’appels provincial au 1-888-838-2323.

Si vous n’êtes pas inscrit au système Get Vaccinated, vous pouvez vous inscrire à getvaccinated.gov.bc.ca.

Vous pouvez également contacter votre fournisseur de soins primaires pour savoir s’il propose des vaccins contre la grippe et/ou la COVID-19 cette année.

Différents vaccins contre la grippe sont disponibles cette année, notamment un vaccin amélioré gratuit contre la grippe pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Le vaccin contre la grippe que vous recevrez dépendra de votre âge, de vos facteurs de risque et de sa disponibilité. Pour en savoir plus sur les types de vaccins contre la grippe et leur éligibilité, veuillez visiter le site du gouvernement de la Colombie-Britannique. Vaccin contre la grippe page.

La grippe et la COVID-19 se transmettent en toussant, en éternuant, en parlant et en touchant des surfaces ou des objets contaminés, puis en touchant la bouche, les yeux ou le nez. Les symptômes de la grippe comprennent la fièvre, les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires et la toux. Le COVID-19 partage ces symptômes et peut également entraîner une perte du goût ou de l’odorat, des difficultés respiratoires, des maux de gorge et des nausées. Pour plus d’informations sur les vaccins contre la COVID-19, veuillez visiter le site du gouvernement de la Colombie-Britannique. comprendre mes options de vaccin contre la COVID-19 page.

La grippe peut entraîner de graves complications telles qu’une pneumonie, une hospitalisation ou la mort chez les personnes vulnérables, notamment les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques et les femmes enceintes.

En plus de vous faire vacciner, les mesures préventives qui se sont avérées efficaces pour réduire la propagation de la COVID-19 et de la grippe comprennent le lavage des mains, le port d’un masque si vous présentez des symptômes légers ou si vous vous rétablissez d’une maladie et le fait de rester à la maison en cas de maladie.

Pour plus d’informations sur vos vaccinations, visitez le site du gouvernement de la Colombie-Britannique. Obtenez vos vaccins contre le COVID-19 et la grippe.

Pour obtenir des informations de Fraser Health sur la grippe et la COVID-19, visitez fraserhealth.ca/defence.

À propos de Fraser Santé :

Nous reconnaissons que Fraser Health fournit des soins sur les terres traditionnelles, ancestrales et non cédées des nations Salish de la côte et Nlaka’pamux et qu’elle abrite 32 Premières nations dans la région des Salish du Fraser.

Fraser Health se consacre à servir tous les peuples autochtones et honore les cultures uniques des Premières Nations, des Métis et des Inuits vivant dans la région des Salish du Fraser.

Nos services hospitaliers et communautaires sont fournis par une équipe de plus de 48 000 employés, personnel médical et bénévoles dédiés au service de nos patients, de nos familles et de nos communautés.