Deux incendies se déclarent au Kamloops Fire Centre le 8 juillet

Le plus grand des deux feux de forêt est estimé à 10,1 hectares

Un nouveau feu de forêt le long de la route 5A a atteint 10,1 hectares du jour au lendemain.

Le feu de forêt de Coalmont Road a été découvert vers 16 h 20 le 8 juillet.

BC Wildfire Services indique que la cause présumée est la foudre.

Pour le moment, le feu reste hors de contrôle.

Un deuxième incendie de forêt s’est déclaré au centre d’incendie de Kamloops hier (8 juillet).

Le feu de forêt d’East Salmon Lake couvre moins d’un hectare.

Il a été découvert vers 17h30. La cause fait l’objet d’une enquête.

