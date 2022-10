Deux incendies de forêt ont éclaté au nord de West Kelowna – Kelowna Capital News

Nous sommes à mi-octobre et à cause de la météo, c’est encore la saison des feux de forêt dans l’Okanagan.

Deux nouveaux incendies se sont déclarés au nord de West Kelowna.

Le lac Esperon, à environ 26 kilomètres au nord-ouest de West Kelowna, est le plus grand des deux incendies, car il s’étend actuellement sur cinq hectares. Cet incendie est actuellement au rang trois, ce qui signifie qu’il se propage à un rythme modéré. Quatre pompiers accompagnés d’un officier des incendies de forêt et d’un hélicoptère s’attaquent à l’incendie.

Plus près de la ville, un nouveau feu de forêt a commencé à McDougall Creek, différent du feu de forêt qui a commencé dans la même zone le mardi 11 octobre. Sa superficie est estimée à 1,1 hectare.

Les deux incendies ont commencé le 19 octobre et sont causés par des personnes, selon BC Wildfire. Le temps plus frais et le manque de vent devraient calmer les nouveaux incendies.

Il y a actuellement 204 feux de forêt actifs dans la province.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022bc wildfiresDernières nouvellesKelownaOkanagan