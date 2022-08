Deux incendies de forêt hors de contrôle à la tête de Bute Inlet sur la côte sud de la Colombie-Britannique

Deux incendies distants de 4,7 kilomètres sont hors de contrôle à la tête de Bute Inlet, sur la côte continentale de la Colombie-Britannique, au nord de Campbell River.

Le Southgate River Fire est situé à la pointe nord-est de Bute Inlet, selon un rapport du Coastal Fire Center sur Twitter. L’incendie a été causé par la foudre et couvre actuellement 208 ha et est classé hors de contrôle. Tout a commencé le 28 juin.

Le Coastal Fire Center rapporte également qu’à environ 4,7 km au sud-est de l’incendie de la rivière Southgate, l’incendie du drainage de S. Elliot couvre 16,5 ha et est également classé hors de contrôle. Cet incendie a commencé le 23 juillet et la cause est inconnue.

Le Coastal Fire Center indique que les deux incendies sont gérés ensemble comme un complexe à l’aide d’une équipe de gestion des incidents.

Vingt pompiers, cinq hélicoptères et le soutien de l’industrie, y compris de l’équipement lourd, sont utilisés pour combattre les incendies. Les deux brûlent sur un terrain accidenté et escarpé difficile d’accès en toute sécurité, selon le Coastal Fire Center.

La fumée des incendies est visible dans certaines parties de l’île de Vancouver, notamment Campbell River et Courtenay.

Pendant ce temps, deux nouveaux incendies près de la North Island Highway au nord-ouest de Campbell River ont commencé le 1er août à Big Tree Creek et au nord-ouest de là dans une zone décrite comme «6 km A Branch» qui a commencé tôt le 2 août. L’incendie à Big Tree Creek était d’origine humaine tandis que la cause de l’autre incendie est inconnue. Les tailles des incendies sont répertoriées comme 0,01 ha.

