Uber loue à OpenAI les deux bureaux connectés situés au 1455 et 1515 Third St. à Mission Bay à San Francisco.

L’accord était signalé pour la première fois Jeudi par le San Francisco Chronicle. Un porte-parole d’Uber a ensuite confirmé l’information vendredi à SFGATE. (The Chronicle et SFGATE appartiennent tous deux à Hearst mais disposent de salles de rédaction indépendantes.)

Le bail concerne le campus de Mission Bay, composé de quatre bâtiments, d’Uber. Uber gardera ses employés dans deux des bâtiments et louera les deux autres à OpenAI. Les deux bureaux connectés sont situés près du Chase Center, au 1455 et 1515 Third St. et élargiront considérablement l’empreinte d’OpenAI dans la ville. OpenAI opère actuellement hors de l’espace dans le Mission District ; un porte-parole de l’entreprise a déclaré au Chronicle qu’OpenAI ne prévoyait pas de quitter complètement le quartier.