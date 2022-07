Deux images du télescope spatial Webb de Jupiter que vous avez peut-être manquées

Bonjour Jupiter, c’est le télescope spatial James Webb qui parle. Prêt pour votre gros plan ?

Alors que les astronomes et le public ont adoré les images incroyables publiées par le JWST au cours des dernières 48 heuresil y avait une cible supplémentaire sournoise qui n’a pas tout à fait atteint les ligues majeures : la géante gazeuse, Jupiter.

Repéré dans un document de mise en service qui détaille les activités de mise en service du JWST et caractérise les performances scientifiques du télescope de nouvelle génération se trouve une image infrarouge de la planète et de certaines de ses lunes. Le document est disponible auprès du Space Telescope Science Institute mais nous avons les images juste en dessous.

NASA/ESA/ASC



Webb a tourné les yeux vers Jupiter dans le cadre des tests de ses performances dans le suivi de cibles mobiles. Webb a pris deux images, à l’aide de sa caméra proche infrarouge (NIRCam), à deux longueurs d’onde différentes. La longueur d’onde la plus courte utilise le filtre F212N. La longueur d’onde la plus longue utilise le filtre F323N. Le temps d’exposition n’était que de 75 secondes, ce qui est impressionnant.

Peut-être que cela ne correspond pas à la quantité d’images publiées au cours des 48 dernières heures – c’est une concurrence difficile – mais c’est quand même assez difficile. Vous pouvez voir l’ombre d’Europe et la grande tache rouge et distinguer les bandes à travers la géante gazeuse.

Le document de mise en service indique que la capacité de JWST à suivre des objets en mouvement rapide est en fait meilleure que prévu (ce télescope ne cesse de gagner) et cela ouvre la possibilité qu’il puisse étudier des choses comme les astéroïdes proches de la Terre ! Le document conclut que, dans l’ensemble, JWST a dépassé ses “attentes exigeantes en matière de performances avant le lancement” et ne fait que commencer ses nombreuses années de découverte scientifique.

Cependant, bien que les astronomes soient enthousiasmés par le premier lot d’images, il y a eu de plus en plus d’appels pour changer le nom du JWST pendant plusieurs années, provoquant une enquête de la NASA qui s’est apparemment terminée en 2021. L’agence affirme que son enquête approfondie sur l’homonyme du télescope et son rôle dans les politiques gouvernementales homophobes est terminée et que le nom ne sera pas modifié. La NASA n’a pas encore révélé les détails de son enquête, mais une mise à jour est attendue dans les prochaines semaines.