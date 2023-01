Deux îles d’amour par an ruinent la magie de la série – personne n’en veut ni n’en a besoin

OVER dans le complexe sud-africain soufflé par le vent de Love Island, le fermier Will expliquait sa technique de séduction rurale de manière alarmante, plus tôt cette semaine.

« Vous dites aux filles : ‘Voulez-vous voir les animaux ?’

« Nous sommes dans les balles de foin, évidemment une chose en entraînant une autre, Bob est ton oncle. . .”

Et probablement votre cousin aussi, si vous croyez un mot de ces fantasmes.

Personnellement, je ne pense pas et je pense juste qu’un assistant de production complice met des mots dans leur stupide jeune bouche et qu’ils sont assez heureux de cracher ces bêtises partout sur ITV2, où Will n’était pas le seul garçon d’humeur trop confiante lundi .

Il y avait aussi : « Jouer sur le terrain » Kai ; “Parlez du terminal” Shaq, qui travaille dans la sécurité des aéroports plutôt que dans un hospice ; “Don du gab” Ron, d’Essex; et Haris, qui ne sortira pas avec des femmes avec des pieds plus grands qu’une taille cinq et dit que sa mère pense qu’il ressemble à Ronaldo.

BROCHE SANS GORML

Elle n’est pas la seule, apparemment. Tout comme le sculpteur qui a créé cette monstruosité à l’aéroport de Madère avec le cou le plus long de ce côté de Jungle Beat et les yeux soudés si étroitement ensemble qu’il ressemblait plus au cyclope de Funchal.

Cependant, aussi fastidieux que soient ces garçons individuellement, ce n’est rien comparé à l’expérience collective où le ton a été donné au moment où le premier arrivé Shaq a demandé: “À quel point cette villa est-elle folle?” et Haris a répondu: “C’est fou, mon frère.”

Ils ont ensuite été suivis par Will qui a accepté: “C’est fou” (“Ouais, c’est fou, mon frère”), avant que Ron ne se vante et confirme dûment: “C’est fou, mon frère.”

Certes, le dernier à comparaître, Kai, est allé complètement hors scénario et a déclaré: “C’est fou”, mais vous avez eu l’impression que la discussion “folle” aurait pu durer toute la course si elle n’avait pas été interrompue par le arrivée des filles.

Le premier jour, ils étaient cinq, les deux personnages les plus intrigants étant l’actrice Olivia, qui affirmait qu’elle “venait de jouer une femme trophée, ce qui était tellement drôle” (et probablement un peu exagéré), et Lana, qui parle couramment l’espagnol. dont la dernière relation « s’est terminée il y a six mois, animacab . . . ammacabbabilly . . . animal”

En bons termes.

Les garçons ont joué avec l’humiliation rituelle du processus de sélection, bien sûr, mais s’ils avaient un air assez déçu à leur sujet, je pense que vous pouvez épingler celui-ci sur la nouvelle présentatrice de l’émission Maya Jama, une présence d’une beauté distrayante qui a coupé les pieds- a obsédé Haris jusqu’aux genoux quand elle est soudainement revenue à son accent natif de Bristol et lui a dit: “Oym a size six an ‘a aaaaaarf.”

Si Maya était une candidate, cette capacité à zombifier chaque volet sans gorm de la villa ferait d’elle une sensation à la télévision.

Mais elle ne l’est pas.

Elle est la présentatrice, une figure de Will-o’-the-wisp qui est vue aussi souvent qu’une copie de la revue littéraire sur Love Island.

Ainsi, au lieu d’être un argument de vente, vous pouvez probablement simplement l’ajouter à votre longue liste de frustrations avec cette émission, qui devrait également inclure l’utilisation incessante par Tanya du mot «ambiance» et le fait que les crédits de Love Island comportent 12 personnes dans «marque gestion » mais pas un seul météorologue qui aurait pu les avertir que le cap africain devient un peu venteux en janvier.

Aucun de ces problèmes n’est fatal, évidemment.

Ce qui tuera toute la franchise, cependant, c’est la simple incapacité d’ITV à obéir aux lois de l’offre et de la demande et à comprendre que personne, à part son comptable, ne veut ou n’a vraiment besoin de deux marathons de cette émission chaque année.

Ce non-respect de la règle économique la plus élémentaire explique non seulement les chiffres d’audience plongeants de Love Island, mais aussi pourquoi le spin-off désespéré d’ITV, The Masked Dancer, n’a rien fait d’autre que saper l’original, au point que cette série de Masked Singer est la première qui ne ressemble pas à un événement.

Cela fonctionne dans le sens inverse, bien sûr.

Après une absence de trois ans, le Big Show de Michael McIntyre s’est senti comme le programme le plus frais et le plus drôle de la télévision cette semaine.

Le salut est donc possible et relativement simple.

Tout ce qu’il faut, c’est qu’ITV remplisse ses postes de direction avec autre chose que des crétins avides et éveillés qui ne peuvent pas voir au-delà de leur propre obsession pour le public des jeunes et le cours de l’action de demain.

Bonne chance avec celui-là.

De belles idées sportives

PAUL MERSON: “Une seule personne vous vire et ce sont les fans.”

Chris Sutton: “Les deux sont vraiment un trio.” Et

Paul Merson : “Nketiah aurait probablement pu faire un triplé aujourd’hui, un autre jour.”

GRANDS mensonges télévisés et délires de la semaine. John Bishop : “S’il vous plaît, accueillez ma première invitée, qui n’est rien de moins qu’un trésor national, Sue Perkins.”

Michael McIntyre : « Il est impossible de ne pas l’aimer. C’est le merveilleux, le glorieux, Rylan Clark.

Et Hold The Front Page (course d’abris de jardin), Josh Widdicombe: “Si Nish [Kumar] meurt, c’est sur moi. Ce sera une terrible nouvelle.

Tu dis ça, Josh. . .

TV OR

La confrontation au café de CATHERINE et Clare dans un autre épisode captivant de Happy Valley.

La joie douce-amère du spectacle du 40e anniversaire de BBC Breakfast, avec Debbie Rix, la déesse verte et Russell Grant, nous rappelant ceux que nous avons perdus.

Michael McIntyre est le seul comique à la télévision qui pourrait transformer le fait de fouiller dans le téléphone de Rylan Clark en l'événement le plus drôle de la semaine

Le buzz que tous les fans de football des années 1970 ont dû ressentir lorsqu’ils ont entendu Maya Jama énumérer les garçons de Love Island comme “Ron, Haris”.

Et le retour du Big Show parfaitement rythmé de BBC1, avec Michael McIntyre le seul comique à la télévision qui pourrait transformer le fait de fouiller dans le téléphone de Rylan Clark en l’événement le plus drôle de la semaine.

C’est l’une des grandes émissions de télévision du samedi soir (BBC1, samedi, 18h50).

Sosie de la semaine

C4 PRENDRE LE DERNIER TA-POO

AVEZ-VOUS entendu celui sur le danseur burlesque incontinent de Liverpool ?

Non?

Ensuite, vous n’avez pas regardé Know Your S ** t: Inside Your Guts, un autre morceau de “diffusion de service public” de Channel 4, animé par les jumelles écossaises identiques Lisa et Alana Macfarlane qui étaient en mission, “pour briser le tabou du caca ” via une série d’études de cas qui ressemblaient toutes à la mise en place d’une mauvaise blague.

En plus de Jan la danseuse burlesque, qui fuyait partout à Aintree, comme un coup de 100-1 au Grand National, il y avait un entraîneur personnel sujet aux pets nommé Marcus et un mannequin lesbien constipé appelé Emerald, qui se décrivait comme “Poo timide ”, le titre de travail original du hit numéro un de Kajagoogoo en 1983.

Conformément à l’ancienne émission de Christian Jessen, il y avait aussi beaucoup de conseils légèrement condescendants de la part de médecins et trois mises à jour réconfortantes à la fin de l’émission.

Marcus, intolérant au lactose, a-t-on appris, a maîtrisé ses pets, Emerald a presque réduit de moitié son “temps de transit caca”, de 60 à 30 heures, et Jan a guéri son incontinence arrière en faisant des exercices du plancher pelvien.

Pourtant, pour des raisons que j’ai eu du mal à accepter, ne semblait toujours pas se produire sous le nom de scène Dita Bum Squeeze.

Le vrai crime contre la télévision, cependant, étant donné le format, le ton et le personnel, c’est que Channel 4 a opté pour ce titre maladroit et obscène, Know Your S ** t: Inside Your Guts, plutôt que celui qui lui va comme un gant en caoutchouc .

Jobbies embarrassants.

La révélation WILDLIFE de la semaine est venue grâce à l’expérience magique Waterhole: Africa’s Animal Oasis de BBC2, en Tanzanie, où Ella Al-Shamahi a révélé: “L’oiseau à face nue Go Away tire son nom d’un appel qui ressemble à” va-t’en “. ”

Une espèce que j’ai toujours pensé être originaire du Horseshoe Bar à Glasgow. Mais chaque jour est un jour d’école.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase, Bradley Walsh: “Le père de quel membre du Rat Pack était un boxeur sicilien appelé Saverio?”

Sam : “Bob Geldof”.

Rex

Celebrity Mastermind, Clive Myrie: “Quel nom, après une région d’Asie du Sud, est donné à l’espèce de tigre la plus commune, parfois appelée” le tigre indien “?”

Victoria Smurfit : “Chow mein tigre.”

Le maillon faible, Romesh Ranganathan : “En science, en raison de sa ressemblance avec un métal précieux, la pyrite minérale est communément connue sous le nom alternatif de Fool’s what ?”

Arg : “L’eau”.

ITV, The Family Pile, Stu : “Notre Connor fait un silence sponsorisé pour son badge de scout.”

Yvette : “Combien donnent les gens ?”

Dix mille dollars. Et je le doublerai si le reste de la distribution se joint à nous.

Quizz télévisé

QUIZ télé. Où avez-vous pu entendre ces mots, ce mois-ci : “Tu vas faire un caca bleu.”

A) Sur Know Your S ** t: Inside Your Guts, juste avant qu’Emerald ne mange un muffin teint?

B) Au Ealing Magistrates’ Court, juste avant que Lee Ryan ne soit reconnu coupable de voies de fait à caractère raciste.

Irritations aléatoires de la télévision

La télévision donne du temps d’antenne à des ordures de sixième qui détestent les hommes comme Maternal.

Disney + fait un gâchis absolu de l’histoire des Chippendales.

L’épisode le plus réveillé de The Apprentice, hier soir, s’est également avéré être le pire (pas de coïncidence).

Des publicités de voitures étrangères nous disent soudainement que nous prononçons mal leur nom depuis des décennies.

Et le ton excessivement nounou de Know Your S ** t de C4, où ils ont cherché à conseiller la nation sur la «position optimale des toilettes».

Ce qui, dans le cas de Channel 4, est « d’une grande hauteur, sur la tête des téléspectateurs ».