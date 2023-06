Deux hommes seront jugés accusés du meurtre du père d’un joueur de cricket, 30 ans, décédé des suites d’une attaque à son domicile

DEUX hommes seront jugés accusés du meurtre d’un joueur de cricket décédé à la suite d’une attaque dans une maison.

Thomas ‘Tommy’ Barton, 30 ans, est décédé des suites de ses blessures alors qu’il se rendait à l’hôpital après le horreur sur l’île de Wight.

Thomas ‘Tommy’ Barton a été tué suite à une attaque Crédit : PA

Cameron Baker, 27 ans, et Rio Scott, 27 ans, ont comparu devant le tribunal de la Couronne de Winchester aujourd’hui, accusés de meurtre.

Aucun plaidoyer n’a été inscrit mais une date de procès provisoire a été fixée au 13 novembre.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue suivant comparaître pour une audience le 15 septembre.

La police a été précipitée dans une maison sur Park Road, Ryde, aux premières heures du dimanche matin.

Malheureusement, Tommy n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort alors qu’il se rendait à l’hôpital.

Une femme de 24 ans de Shanklin qui a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée de meurtre a été libérée sous caution.

Tommy a joué au cricket dans des clubs de Ryde, Ventnor et Lymington.

En 2009, il a marqué un triple siècle en jouant pour Ryde Cavaliers et a joué dans le onze de départ de Ventnor cette saison.

Après sa mort, la famille de Tommy lui a rendu un hommage émouvant.

Ils ont déclaré: «Nous sommes complètement bouleversés par la perte de Tommy. Il était un père, un fils, un frère, un oncle et un ami pour beaucoup.

« Il nous a été volé et nous avons le cœur complètement brisé. Il manquera tellement de vie, en particulier de voir sa fille bien-aimée grandir.

« Le monde est plus calme sans lui et nous ne nous en remettrons jamais complètement. Nous sommes reconnaissants du soutien et de l’amour que nous avons reçus et espérons que vous vous souviendrez tous de lui tel qu’il était – un homme attentionné et généreux homme qui a vécu sa vie au maximum.

« Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée en ce moment. »