Internet regorge d’images d’affrontements vicieux entre dames, écoliers et hommes. Une autre vidéo surprenante fait maintenant le tour d’Internet et montre une bagarre en public entre deux hommes, un homme âgé et un homme d’âge moyen se frappant avec des pantoufles. Dans la vidéo, on peut voir les hommes se disputer verbalement avant de commencer à se frapper. L’homme d’âge moyen enlève sa chaussure de son pied et l’homme âgé suit la même chose. La dispute désagréable s’est intensifiée et ils se sont battus au visage avec leurs chaussures.

Dans la suite, le deuxième homme tente de se défendre en poussant le vieil homme contre une fenêtre alors que ce dernier déverse sa fureur sur lui. On pouvait les entendre se lancer des insultes alors que l’altercation devenait physique. Les hommes rassemblés autour d’eux n’ont pas arrêté le combat et sont restés en dehors de leur dispute. Cependant, la raison de leur combat reste floue.

Voici la vidéo :

Fusils baissés, chaussures hautes ! pic.twitter.com/WBPjm1pm3M – Tam Khan (@Tam_Khan) 5 septembre 2022

Il y a quelques jours, une autre vidéo choquante est devenue virale sur les réseaux sociaux après qu’une bagarre massive a éclaté lors d’un mariage à Alappuzha au Kerala entre des membres de la famille à propos de papad. Selon les rapports, la bagarre a éclaté car les invités n’ont pas reçu de papad lors du festin de mariage. Environ six personnes ont été blessées dans la bagarre.

Dans le grand État alphabétisé à 100% du Kerala, une bagarre a éclaté lors d’un mariage après que des amis du marié aient exigé papad pendant la fête. Cela a déclenché un crachat verbal et s’est terminé par une vilaine bagarre. Pas étonnant que Mallus belo papad. 😆 pic.twitter.com/HgkEUYMwfy – Rakesh Krishnan Simha (@ByRakeshSimha) 29 août 2022

Un utilisateur de Twitter avait partagé une vidéo de la même chose sur Internet avec la légende qui disait : « Dans le grand État alphabétisé à 100 % du Kerala, une bagarre a éclaté lors d’un mariage après que des amis du marié aient demandé papad pendant la fête. Cela a déclenché un crachat verbal et s’est terminé par une vilaine bagarre. Pas étonnant que Mallus belo papad.

