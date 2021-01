Alors que tout le monde était occupé à célébrer l’arrivée de 2021, deux hommes à Nashville ont provoqué une panique de masse en sautant d’un bar sur le toit au 25e étage de l’hôtel Grand Hyatt le soir du Nouvel An. Un clip devenu viral sur Internet montre deux hommes avec des parachutes sautant d’un bar sur le toit, laissant tout le monde sous le choc.

Dans la vidéo, une femme peut être clairement entendue crier « Oh mon Dieu » alors que les deux se balançaient sur la balustrade du bar. L’un d’eux a sauté le premier, puis un autre a fait de même. Plus tard, la vidéo les montre tous les deux en parachute dans les rues. La vidéo a été partagée par un journaliste de la chaîne d’information locale avec la légende qui dit: «Nous travaillons pour obtenir plus d’informations de la police du métro.»

REGARDER: Deux hommes BASE ont sauté du toit de l’hôtel Grand Hyatt à Broadway la nuit dernière. (Attention: quelques grossièretés) Nous travaillons pour obtenir plus d’informations de la police Metro.Crédit: Amanda Bagley @WKRN pic.twitter.com/ot6UVWaDRr – Julia Palazzo WKRN (@JuliaPalazzoTV) 2 janvier 2021

Depuis que la vidéo a été partagée, elle a recueilli plus de 7 000 vues et des tonnes de réactions de la part des internautes. Bien que la vidéo en ait choqué beaucoup, un utilisateur a commenté: «Qu’est-ce qui n’allait pas chez ces personnes? Souhait de mort?!

Qu’est-ce qui n’allait pas avec ces gens? Souhait de mort?! – Sherman Hutchison (@ ShermanHutchis1) 4 janvier 2021

Un autre utilisateur a également exprimé ses réactions choquantes sur le clip.

Tel que rapporté par CNN, les hommes ont fait la cascade à couper le souffle au 25e étage du Grand Hyatt Hotel le jour de la Saint-Sylvestre. Lorsqu’ils ont sauté, les invités, qui étaient présents, ont regardé par-dessus le bord du bâtiment et ont vu les deux parachutés de l’autre côté de la route vers un parking adjacent où ils sont montés dans une voiture garée et sont partis.

Après l’incident, la sécurité de l’hôtel a immédiatement informé les autorités locales et expulsé les clients. Selon le portail, ils auraient déclaré: « L’hôtel a immédiatement engagé les autorités locales, et les clients ont ensuite été expulsés et interdits de l’hôtel. » Ils avaient même déposé une plainte officielle contre les deux et les images de l’incident ont également été transmises à la police. Selon le rapport, les deux étaient des clients de l’hôtel, mais leur identité n’est pas encore révélée.

La sécurité de l’hôtel a également déclaré au portail qu’elle condamnait avec véhémence ce type de comportement imprudent et que d’autres questions concernant cette situation pourraient être adressées au département de police métropolitain de Nashville.

Le BASE jump est un sport dans lequel les sauteurs parachutent à partir de points fixes comme des gratte-ciel, des falaises ou des ponts. BASE est un acronyme pour Building, Antenna, Span et Earth.