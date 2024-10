Deux hommes retrouvés morts à Gary

Deux hommes, dont un porté disparu le 6 octobre, ont été retrouvés morts à Gary.

Vendredi vers 18 heures, la police de Gary recherchait une éventuelle personne disparue dans le pâté de maisons 2300 de Clay Street, selon un communiqué de presse. Un drone a été utilisé pour fouiller une zone à l’écart de la route et ce qui semblait être un homme mort a été retrouvé à environ 15 pieds de la route. Les policiers se sont aventurés dans la zone et ont confirmé que l’homme était mort, a indiqué la police.

Un communiqué du bureau du coroner du comté de Lake a identifié l’homme comme étant Jimmijion T. Bailey, 25 ans. Ils ont identifié les circonstances du décès comme étant un homicide, mais toutes les blessures et un rapport toxicologique « sont en attente », selon le communiqué.

La famille de Bailey a déclaré qu’il avait été vu pour la dernière fois vers 21h30 le 5 octobre et qu’elle avait signalé sa disparition à la police. Ils prévoyaient de mener une équipe de recherche, selon des publications sur les réseaux sociaux.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le détective Jason Szemes au 219-755-3855 du groupe de travail sur les homicides du procureur du comté de Lake.

Jeudi, deux hommes ont été accusés d’être entrés par effraction dans un appartement et d’avoir intimidé un homme qui lui posait des questions sur la disparition de Bailey. Jackie Demarco James, 27 ans, et Teajawon Jashon Pellebon sont accusés de détention criminelle, un crime de niveau 3 ; intimidation, un crime de niveau 5 ; et entrée résidentielle, un crime de niveau 6.

Dans l’après-midi du 8 octobre, dans un immeuble du pâté de maisons 500 de S. Vermillion Place, une femme a déclaré à la police que deux hommes disant « nous recherchons mon frère » sont entrés de force dans son appartement tout en tenant des armes à feu et ont interrogé un homme à l’extérieur. à propos de la disparition de Bailey, selon les archives judiciaires. Lorsque l’homme a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’incident, l’un des hommes, identifié comme étant James, l’a attrapé par sa chemise et l’a tiré vers la porte d’entrée de l’immeuble. La police est arrivée peu de temps après et les hommes sont repartis dans un SUV Ford noir, selon les archives. Il y avait une arme de poing noire chargée de calibre Glock 21 Gen4 .45 située sous le siège du conducteur.

Lors du deuxième incident, la police a été envoyée au pâté de maisons 300 de Calhoun Street pour avoir été informée de coups de feu tirés tôt samedi.

Les agents ont trouvé un homme inconscient près de l’allée est du pâté de maisons 300 de Calhoun Street, selon un communiqué de presse. Il avait été blessé par balle au corps.

Les ambulanciers paramédicaux du service d’incendie de Gary sont arrivés sur les lieux et ont informé que l’homme n’avait aucun signe de vie, a indiqué la police.

Un communiqué du coroner du comté de Lake a indiqué que l’homme avait été identifié comme étant Joseph Harris, 63 ans, qui résidait dans le pâté de maisons 300 de Tompkins Street.

Il est conseillé à toute personne ayant des informations de contacter le détective Roger Escutia au 219-755-3855 du groupe de travail sur les homicides du procureur du comté de Lake.