Deux hommes meurent pendant la partie natation de l’événement Ironman en Irlande

LONDRES (AP) – Deux hommes sont morts lors de la partie natation d’un événement Ironman en Irlande dimanche, ont annoncé les autorités locales.

Le conseil du comté de Cork s’est dit « profondément attristé par la perte tragique de deux participants à la course » lors de l’événement à Youghal, dans le sud-ouest de l’Irlande.

Le diffuseur irlandais RTE a déclaré que les deux hommes, l’un dans la soixantaine et l’autre dans la quarantaine, sont décédés dans des incidents distincts au cours de la partie natation de 1,9 kilomètre (1,2 mile) de la compétition. L’événement avait initialement été prévu pour samedi mais a été repoussé d’un jour en raison des conditions météorologiques extrêmes.

« Pendant la partie natation de la course de dimanche, le personnel de sécurité a fourni des soins médicaux immédiats après avoir reconnu que les athlètes avaient besoin d’aide », a déclaré l’organisateur Ironman Ireland dans un communiqué sur Facebook.

« Nous partageons nos plus sincères condoléances avec les familles et les amis des athlètes et continuerons de leur offrir notre soutien alors qu’ils traversent cette période très difficile. Nous remercions le personnel de sécurité et les premiers intervenants qui ont travaillé rapidement pour fournir une assistance médicale aux athlètes. »

Les deux hommes ont été déclarés morts sur les lieux, ont rapporté les médias locaux.

Ils participaient à un événement dit demi-Ironman, qui comprend également un parcours de vélo de 90 kilomètres (56 milles) et une course de 21,1 kilomètres (13,1 milles).

