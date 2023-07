Deux hommes meurent en trois jours au centre de loisirs communautaire de Launceston alors que le personnel est parti « choqué et attristé »

DEUX hommes sont morts en l’espace de trois jours dans un centre de loisirs.

Le personnel du Launceston Community Leisure Centre, à Cornwall, a été « choqué et attristé » après que les deux hommes eurent besoin de soins médicaux.

Deux hommes sont décédés au Launceston Community Leisure Centre, à Cornwall

Dimanche, le premier homme nageait lorsqu’il a subi un épisode médical.

Les sauveteurs et une infirmière de l’établissement se sont précipités pour l’aider avant qu’il ne soit transporté par avion vers un hôpital de Plymouth.

Il est malheureusement décédé le même jour.

Mardi, le deuxième homme travaillait dans le parc près du bâtiment lorsqu’il s’est effondré et a été retrouvé inconscient.

Le personnel lui a pratiqué la RCR avant l’arrivée des services d’urgence.

Il a été déclaré mort sur les lieux peu de temps après.

La cause des deux décès n’est pas encore connue.

Le centre a depuis remercié tous ceux qui ont aidé aux urgences et a déclaré que leurs pensées allaient aux deux familles.

Un communiqué du centre de loisirs communautaire de Launceston a déclaré: « Beaucoup d’entre vous savent déjà qu’il y a eu deux occasions ces derniers jours où les services d’urgence et l’ambulance aérienne se sont rendus au centre de loisirs de Coronation Park.

« Nous pouvons confirmer que le premier incident du dimanche 16 juillet a impliqué un membre du centre de loisirs qui a subi un épisode médical suite à sa baignade.

« Les sauveteurs, ainsi qu’une infirmière qui utilisait l’installation à l’époque, ont pu l’aider jusqu’à l’arrivée des services d’urgence. Il a été transporté par Cornwall Air Ambulance à l’hôpital Derriford de Plymouth.

« Nous avons été choqués et attristés d’apprendre que son état s’est détérioré plus tard dans la journée et qu’il est décédé à l’hôpital.

« Le mardi 18 juillet, le personnel du centre de loisirs est allé prêter main-forte là où un homme travaillant dans le parc avait été retrouvé effondré et inconscient.

« Le défibrillateur AED du centre de loisirs a été utilisé et les sauveteurs ont effectué une RCR manuelle, avec l’aide d’un membre du public, jusqu’à l’arrivée des services d’urgence.

« Malheureusement, il a été confirmé décédé par les services d’urgence présents sur les lieux.

« Nous tenons à remercier Cornwall Air Ambulance, la police du Devon et de Cornwall et le service d’ambulance du sud-ouest pour tout leur soutien, y compris la vérification du bien-être du personnel impliqué.

« Nous voudrions également dire à quel point nous sommes fiers de l’intervention d’urgence du personnel du centre et, en particulier, des sauveteurs qui ont aidé directement à ces deux incidents extrêmement pénibles.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis des deux messieurs impliqués en cette période très difficile. »