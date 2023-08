Deux hommes meurent en participant à l’événement Ironman à Co Cork lors de l’étape de natation du triathlon

DEUX hommes sont morts aujourd’hui en participant à un triathlon Ironman à Co Cork.

La course exténuante avait été réorganisée pour aujourd’hui après un report causé par Storm Betty.

Les deux hommes ont participé à l’événement et sont morts dans des incidents distincts Crédit : collecte des médias sociaux

Le parcours de natation pour l’événement a été raccourci d’une distance initiale de 3,8 km Crédit : collecte des médias sociaux

Les deux hommes sont morts dans des circonstances indépendantes alors qu’ils participaient à la natation de 1,7 kilomètre dans la station balnéaire populaire de Youghal dans le comté de Cork.

L’un des hommes tués serait canadien et dans la soixantaine.

L’autre a la quarantaine et est originaire d’Irlande mais vit en Angleterre.

Il est entendu que l’un des défunts est décédé peu de temps après être entré dans la mer au début de la course et pourrait avoir subi un épisode médical.

Ils ont tous deux été soignés par des ambulanciers sur les lieux mais ont été déclarés morts.

Leurs corps ont été emmenés dans une morgue temporaire de la caserne de pompiers locale et seront emmenés plus tard dans la journée à la morgue de l’hôpital universitaire de Cork pour des examens post mortem.

Le semi-triathlon Ironman de samedi à Youghal avait été reporté à dimanche en raison d’inondations et de débris sur le parcours de vélo à la suite de la tempête Betty.

Après les tragédies, l’événement s’est poursuivi avec un cycle de 90 km et une course longue distance.

Gardai dit que des dossiers seront préparés pour le tribunal du coroner, mais les deux décès sont traités comme des tragédies.

La communauté locale et les organisateurs de l’événement ont été stupéfaits par les tragédies.

La course implique normalement un cycle de 180 km le long des routes côtières et à travers les villages d’East Cork, la natation et une course de 42,2 km autour de Youghal et dans la ville où se trouve la ligne d’arrivée.

À cause de Storm Betty, les parcours ont été raccourcis pour permettre aux concurrents de participer à l’événement d’une journée du dimanche.

Beaucoup de ceux qui étaient impliqués participaient à l’élément international de la course qui fournit des points pour participer à des événements internationaux dans d’autres pays.

‘DIFFICILE À CROIRE’

Un local a déclaré: « Il est difficile de croire que de telles tragédies se soient produites, en particulier après le traumatisme d’avoir dû annuler une si grande partie du week-end à cause de la tempête. »

L’événement attire des milliers de visiteurs dans la ville balnéaire de Youghal, mais en raison des dégâts causés par la tempête avec des arbres tombés et une route jonchée de débris ainsi que des inondations, les organisateurs ont dû prendre la décision d’annuler le grand événement.

L’événement de trois jours attire jusqu’à 12 000 visiteurs et athlètes à Youghal et apporte un coup de pouce de 6 millions d’euros à l’économie locale et régionale.

Il y avait deux triathlons différents organisés, un parcours plus court pour les concurrents irlandais et environ 1 000 athlètes s’étaient inscrits pour chaque triathlon, avec un total de 110 places de qualification lors des championnats du monde suivants à Hawaï et en Nouvelle-Zélande à gagner.

Les candidats représentaient 62 nationalités, dont la majorité seraient originaires d’Irlande, de Grande-Bretagne et des États-Unis.

Les jeunes athlètes participant à l’événement IronKids de vendredi ont dû endurer des conditions très humides alors qu’ils descendaient dans les rues de Youghal.

Jusqu’à 700 enfants âgés de 4 à 15 ans y ont participé.