Deux hommes dans la quarantaine ont été inculpés pour l’agression sexuelle d’une paire d’adolescentes le soir du Nouvel An.

Selon la police, un homme de Fremantle de 45 ans et un homme de Leonora de 42 ans ont rencontré les filles, âgées de 13 et 14 ans, à Perth le 31 décembre.

Le groupe aurait « passé du temps ensemble dans et autour de la région de Fremantle » où chaque homme est accusé d’avoir agressé sexuellement l’un des adolescents entre 21 heures et minuit 50.

Les deux hommes ont été accusés d’avoir pénétré sexuellement un enfant de moins de 16 ans et d’avoir eu des relations indécentes avec un enfant de moins de 16 ans.

Le couple a été placé en détention provisoire, le joueur de 42 ans devant faire face au tribunal de première instance de Fremantle le 15 janvier et le joueur de 45 ans le 29 janvier.

Cela vient après que trois hommes ont été interrogés par la police plus tôt ce mois-ci en relation avec le viol et l’agression sexuelle présumés de deux mineurs qu’ils ont rencontrés le soir du réveillon du Nouvel An sur la Gold Coast.

Les hommes, tous âgés de 22 ans, se sont croisés avec les filles sur la plage de Surfer’s Paradise avant que le groupe de cinq ne retourne dans une unité où les hommes séjournaient.

Pendant leur séjour dans les locaux, les deux adolescents, tous deux âgés de 15 ans, auraient été violés et agressés sexuellement.

Les hommes ont tous deux été placés en détention provisoire pour faire face au tribunal de première instance de Freemantle plus tard ce mois-ci

« Une jeune fille de 15 ans est venue chez le concierge à moitié nue, dans un état de détresse et la police a été appelée », a déclaré précédemment le surintendant principal par intérim Geoff Sheldon.

« Enquêtes à ce sujet … il s’avère que trois filles, toutes (âgées) de 15 ans, étaient sur la plage et ont rencontré trois jeunes gens.

« Ils sont retournés dans la chambre de ces jeunes gens et il s’avère qu’ils ont été agressés sexuellement et qu’une plainte a été déposée. »

Aucune accusation n’a encore été portée contre les trois hommes.

Les enquêtes sur les allégations de viol se poursuivent.