Deux hommes inculpés lors d’une agression contre le sentier ferroviaire de Kelowna

Kyle et Justin Radis devaient comparaître devant le tribunal le 15 décembre mais ne se sont pas présentés

Kyle et Justin Radis sont accusés de voies de fait graves et de vol qualifié sur un garçon de 17 ans le long du Rail Trail le 9 novembre 2021. (Photo/GRC de Kelowna)

La GRC de Kelowna est à la recherche de deux hommes accusés d’une agression brutale sur le Rail Trail il y a plus d’un an.

Kyle et Justin Radis, âgés respectivement de 36 et 34 ans, devaient comparaître devant le tribunal de Kelowna le 15 décembre, mais ne se sont pas présentés.

Les deux hommes sont accusés de voies de fait graves et de vol qualifié sur un garçon de 17 ans le 9 novembre 2021. Ils ont été arrêtés en août.

Il a subi des côtes cassées, un poumon effondré, une commotion cérébrale, des fractures dentaires et nasales et de nombreuses ecchymoses lors de l’attaque.

“Il y a un mandat d’arrêt contre eux et ils sont considérés comme dangereux”, a déclaré le const. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias à la GRC de Kelowna. “Si vous voyez l’une ou l’autre de ces personnes, ne les approchez pas et appelez le 911 immédiatement.”

La police demande également à toute personne ayant des informations sur leur sort d’appeler la GRC au 250-762-3300 et de référencer le numéro de dossier 2021-73876.

