DEUX directeurs d’agence de publicité ont remporté des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe après qu’une patronne a juré d' »effacer » son image d’être plein d’hommes blancs hétérosexuels.

Chas Bayfield et Dave Jenner, réputés dans l’industrie, ont été licenciés après qu’un rapport ait condamné le faible écart de rémunération entre les sexes de JWT.

Chas Bayfield a été injustement licencié, un tribunal a statué Crédit : Solent

Le directeur créatif gay Jo Wallace a été nommé pour modifier la réputation de l’entreprise et a organisé une conférence sur la diversité intitulée Crisis: The Mother of All Change.

Lorsque M. Bayfield, 54 ans, et M. Jenner, 52 ans, ont exprimé des inquiétudes concernant leur emploi, ils ont été licenciés.

Le juge Mark Emery d’un tribunal du travail de London Central a statué que lorsque les patrons de JWT, maintenant Wunderman Thompson, ont abandonné la paire en 2018, il s’agissait d’une victimisation.

Ils obtiendront une indemnisation après avoir également remporté des plaintes pour discrimination sexuelle, harcèlement et licenciement abusif.