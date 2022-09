Deux hommes forent des trous dans le mur et l’alcool d’un magasin d’alcools, pris en flagrant délit par des flics dans le TN

Jusqu’où peut-on aller par amour de l’alcool ? Pour deux hommes du district de Thiruvallur au Tamil Nadu, la réponse était le vol. Deux hommes ont été pris en flagrant délit par la police après avoir percé un trou dans le mur d’un magasin d’alcools et buvaient à l’intérieur, selon The New Indian Express. Selon le rapport, les hommes avaient initialement prévu de vendre l’alcool volé mais ont changé leurs plans et ont décidé de profiter des boissons avant de décoller. Jetez un œil à la vidéo partagée sur Twitter par la publication ici :

Deux hommes ont percé un trou dans le mur d’un magasin d’alcools et buvaient à l’intérieur lorsqu’ils ont été surpris en flagrant délit par une patrouille de police dans le district de Thiruvallur. Les hommes avaient prévu de voler les bouteilles d’alcool mais ont décidé de boire de l’alcool avant de s’enfuir lorsqu’ils ont été attrapés @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/zF9MoRjlUX —Novinston Lobo (@NovinstonLobo) 4 septembre 2022

Les internautes ont été divisés après avoir regardé la vidéo. Alors que certains ont commenté la pensée pleine d’esprit des voleurs de percer un trou puis d’entrer dans le magasin d’alcools, d’autres ont souligné avec hilarité la manière dont les policiers géraient la scène. Si vous regardez attentivement la vidéo, vous pouvez voir que les flics ont sorti les hommes par le même trou de forage qu’ils avaient fait.

Un utilisateur de Twitter a commenté « Ne vous défoncez pas sur votre propre approvisionnement », tandis qu’un autre a souligné que la police n’avait pas fait sortir l’accusé par la porte du magasin d’alcools. L’utilisateur a déclaré: «La meilleure partie est que la police a fait sortir ces voleurs du même trou. Ils auraient pu appeler le propriétaire et ouvrir la porte ». Un autre utilisateur a commenté que l’accusé s’était peut-être inspiré d’un film hollywoodien. Il a écrit: «Je blâme Netflix pour cela. Ils ont dû voir The Shawshank Redemption.

Lors d’un incident similaire, des cambrioleurs ont ciblé deux points de vente dans la région de Kanakammachatram du district de Thiruvallur et se sont échappés avec environ 450 bouteilles d’alcool et 10 000 roupies en espèces du magasin. Le modus operandi était similaire – les cambrioleurs ont percé des trous dans le mur à travers lesquels ils sont entrés et ont endommagé la caméra CCTC, a rapporté TOI. Cependant, cet incident a été signalé au milieu d’un verrouillage dans le district.

