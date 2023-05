Deux hommes emprisonnés pour vol dans un Apple Store au Royaume-Uni

Deux hommes qui ont volé 10 iPhones dans un Apple Store à Reading, au Royaume-Uni, et 11 autres iPhones dans un autre Apple Store du pays deux jours plus tard, ont été emprisonnés respectivement à neuf mois et huit mois de prison pour les vols qui ont eu lieu en décembre. l’année dernière.

Il est entendu que le couple est arrivé au Reading Apple Store avec un complice le 6 décembre de l’année dernière, le groupe étant arrêté par la sécurité du magasin pour activités suspectes. Le groupe a ensuite saisi 10 iPhones sur les tables d’affichage du magasin, brisant les cordons de sécurité et s’enfuyant du magasin.

Alors que le groupe s’échappait, un escroc a sauté et a donné un coup de pied au gardien de sécurité du magasin.

Selon le Chronique de lecturele groupe s’est rendu dans un Apple Store à Cambridge, au Royaume-Uni, deux jours plus tard pour effectuer un vol similaire, entraînant le vol de 11 autres iPhones.

Un membre du public a vu les hommes monter dans une voiture et a noté son numéro d’immatriculation. Ils ont ensuite été arrêtés par la police et un membre du groupe a pu être vu en train de cacher les iPhones volés sous le siège du conducteur.