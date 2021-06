Deux hommes du Cachemire créent l’histoire en escaladant le mont Everest pour la première fois

Jammu-et-Cachemire : Deux jeunes hommes du Cachemire ont à nouveau créé l’histoire du Jammu-et-Cachemire en escaladant le plus haut sommet du monde, le mont Everest. Les deux jeunes hommes faisaient partie du sommet du mont Everest organisé par le Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports et le National Institute of Mountaineering.

La réalisation de deux Cachemiriens Mehfooz Ellahi de Kulgam et de l’homme de l’armée Havaldar Iqbal Khan de Kupwara est considérée comme spéciale pour le Jammu-et-Cachemire. Escalader le plus haut sommet du monde et être au sommet du monde est le rêve de tout le monde, mais très peu de gens sont devenus capables de réaliser ce rêve.

Mahfooz Alam, du district de Kulgam dans le sud du Cachemire, a établi un nouveau record en escaladant l’Everest avec le soldat de Kupwara Havaldar Muhammad Iqbal Khan et cinq autres alpinistes. En escaladant le mont Everest, Mehfooz Ellahi est devenu le premier instructeur civil du Cachemire de l’Institut d’alpinisme Jawahar à Pahalagam à avoir escaladé le mont Everest.

Le 1er avril 2021, l’équipe a été signalée à Delhi et le 1er juin 2021, l’équipe est retournée au camp de base après le succès du sommet du mont Everest. De retour à l’Institut d’alpinisme Jawaharlal Nehru, Pahalgam, l’équipe a reçu un accueil chaleureux.

S’adressant à News18, Mahfooz a déclaré que c’était son rêve d’escalader le mont Everest, qui a été facilité par le Jawahar Institute of Mountaineering et le National Institute of Mountaineering. Selon Mahfooz, il s’intéresse à l’alpinisme depuis son enfance et il a suivi des cours avancés d’alpinisme et de trekking pour devenir un alpiniste professionnel, après quoi il a été nommé instructeur à l’Institut d’alpinisme de Jawahar et a eu la chance d’être sélectionné comme membre de l’équipe. du sommet de l’Everest. Selon Mahfooz, les talents ne manquent pas parmi la jeunesse du Jammu-et-Cachemire mais il y a un besoin urgent d’exposer ces talents.

Mahfooz a terminé le sommet avec le « hawaldar » militaire de Kupwara Iqbal Khan et cinq autres membres

Selon Iqbal Khan, le voyage a été plein de difficultés, mais l’esprit d’éclairer le nom du Jammu-et-Cachemire n’a pas refroidi son moral et il a finalement atteint cet objectif difficile avec des grimpeurs de différentes régions du pays.

Les deux organisations nationales, dirigées par le colonel OS Thapa, ainsi que le colonel Amit Bisht et d’autres membres, ont atteint l’objectif d’escalader le mont Everest. Le colonel Thapa, qui est également le directeur de l’Institut d’alpinisme et de sports d’hiver de Jawahar, a déclaré que l’équipe avait fait face à deux cyclones et à plusieurs tempêtes de neige au cours du voyage le plus difficile, mais l’équipe n’a pas perdu courage. Pour la première fois, le drapeau national, ainsi que les drapeaux des deux institutions nationales, ont été hissés lors d’un sommet international.

Selon le colonel Thapa, son équipe était composée de 6 soldats tandis que Mahfooz Elahi était le seul civil de l’équipe. Mais la façon dont Mahfooz a relevé ce défi montre qu’il n’y a pas de pénurie de talents au Cachemire, mais très peu de jeunes sont attirés par l’alpinisme et très peu de gens connaissent le Jawahar Institute of Mountaineering. . Selon le colonel Thapa, les jeunes devraient se lancer dans l’aventure et l’alpinisme afin que le talent du Cachemire puisse être exposé au niveau international.

Alors que les soldats du Cachemire ont joué un rôle important dans la levée du drapeau du succès de l’expédition du mont Everest, cette expédition réussie est considérée comme très bénéfique pour le Cachemire.

Uttrakhand Army Havaldar Chandra Negi, membre de l’équipe, a déclaré que l’ascension du mont Everest avec les Kashmiri Mountaineers est une expérience inoubliable. Il a dit qu’il s’agissait d’un effort conjoint mené par toute l’équipe avec courage et enthousiasme, mais la chose la plus importante était que nous avons compris le lien d’unité et d’unité de l’Inde au cours de ces jours. Negi a déclaré que le peuple cachemirien n’est pas seulement beau, mais qu’il est aussi beau de cœur et un excellent exemple de courage et de passion.

Pendant ce temps, les anciens ministres en chef du Jammu-et-Cachemire Mehbooba Mufti et Omar Abdullah ainsi que le leader du CPI (M) Muhammad Yousuf Tarigami ont félicité Mahfooz et Iqbal Khan et les ont qualifiés de véritable identité du Cachemire.

Avant Mahfooz Elahi, Nahida Manzoor a eu l’honneur d’être la première femme du Cachemire à gravir le mont Everest. Alors qu’en tant que soldat d’infanterie légère du Jammu-et-Cachemire, Manzoor Ahmed de Kuchpora Anantnag a également escaladé le plus haut sommet du monde. Dans ce contexte, on espère que la jeunesse du Jammu-et-Cachemire suivra cette voie et se fera un nom non seulement dans le pays mais aussi au niveau international.

