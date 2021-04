LES familles de deux hommes tués au Texas sont toujours en deuil après que leur Tesla autonome ait volé de la route dans un arbre et a pris feu.

Le Dr Will Varner, 59 ans, et Everett Talbot, 69 ans, ont fait un tour à la voiture censément sans conducteur samedi soir après avoir déposé leurs femmes, ont déclaré les autorités, juste avant que la voiture ne heurte un arbre et ne s’enflamme dans The Woodlands à Houston.

Deux hommes ont été tués lorsque leur Tesla, apparemment sans conducteur, est entrée dans un arbre Crédit: Reuters

Everett Talbot était sur le siège passager au moment de l’accident Crédit: Linkedin

Les autorités affirment que les deux hommes sont morts dans la voiture, qui était considérée comme autonome à l’époque, a rapporté KTRK.

Varner, qui serait le propriétaire de la voiture, a été retrouvé sur la banquette arrière.

Son ami Talbot était assis sur le siège passager, a rapporté le Daily Mail.

« Nous traversons un enfer en ce moment. En tant que fille, j’ai demandé à tout le monde d’attendre la fin de l’enquête », a déclaré la fille de Talbot.

Son employeur se souvient du Dr Varner comme d’un « humain formidable » Crédit: Facebook

Les autorités enquêtent sur la cause de l’accident, mais disent que la voiture était probablement sans conducteur Crédit: Reuters

Elon Musk a nié qu’il était sans conducteur, affirmant que les caractéristiques de sécurité obligent un conducteur à avoir les mains sur le volant Crédit: Reuters

Alors que les autorités recherchent plus de détails sur l’accident, Elon Musk de Tesla continue d’éloigner son entreprise de l’épisode enflammé.

« Les journaux de données récupérés jusqu’à présent montrent que le pilote automatique n’était pas activé et que cette voiture n’a pas acheté de FSD », a écrit Musk sur Twitter. « De plus, le pilote automatique standard exigerait des lignes de voie pour s’allumer, ce que cette rue n’avait pas. »

Mais les responsables enquêtant sur l’accident ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec le constructeur de la voiture.

Mark Herman, un gendarme du 4e arrondissement du comté de Harris, a déclaré que les responsables étaient « très confiants avec le positionnement des corps après l’impact qu’il n’y avait personne au volant de ce véhicule », a rapporté KHOU.

Varner, un anesthésiste, et Talbot, qui dirigeait une société financière, étaient sur la route de l’essai routier des caractéristiques de la voiture quelques instants après avoir déposé leurs femmes à la maison dans le quartier de Spring à Houston.

«Le Dr Varner était un être humain formidable qui a eu un impact personnel sur de nombreuses personnes dans notre famille Memorial Hermann The Woodlands Medical Center au fil des ans», a écrit Memorial Hermann, employeur de Varner.

« Nos pensées et nos prières vont à toute sa famille, ainsi qu’à ceux qui ont eu le privilège de travailler et de servir à ses côtés à divers titres. Il manquera beaucoup à tant de personnes. »

La National Highway Traffic Safety Administration et le National Transportation Safety Board enquêtent sur l’accident.