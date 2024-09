Deux hommes de loi liés à la fusillade la plus meurtrière du Maine sont en lice pour le poste de shérif du comté

BAIN, Maine — Deux agents des forces de l’ordre qui se sont révélés des alliés lorsqu’ils ont été confrontés à des questions difficiles sur leurs interactions avec un Le réserviste de l’armée qui a tué 18 personnes l’année dernière lors de la fusillade la plus meurtrière du Maine s’affrontent pour devenir shérif.

Ni le shérif démocrate du comté de Sagadahoc, Joel Merry, en poste depuis quatre mandats, ni son rival républicain, le sergent Aaron Skolfield, ne souhaitent que leur carrière soit définie par la fusillade de masse qui a également fait 13 blessés. Mais il est impossible d’échapper à leur lien à l’approche d’un sombre anniversaire qui sera commémoré moins de deux semaines avant le jour du scrutin.

De son côté, Skolfield était critiqué par la commission indépendante du gouverneur démocrate Janet Mills — et par le gouverneur elle-même — pour ne pas avoir utilisé le soi-disant la loi du drapeau jaune pour placer Robert Card en détention préventive au milieu d’une crise de santé mentale croissante, et entamer le processus visant à lui retirer l’accès aux armes à feu.

Skolfield a déclaré que ses mains étaient liées pendant le contrôle d’aide sociale parce que Card a refusé d’ouvrir la porte : la loi exigeait une interaction en face à face, et Skolfield a déclaré qu’il aurait été illégal de défoncer la porte. Card vivait à Bowdoin, dans le comté de Sagadahoc. La fusillade a eu lieu à Lewiston, dans un comté voisin.

Merry, qui, en tant que patron de Skolfield, a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la commission indépendante, a fait preuve d’empathie. « J’ai eu le sentiment de l’avoir défendu autant que je le pouvais », a déclaré le shérif en exercice.

Le bureau du shérif du comté de Sagadahoc comprend 20 agents des forces de l’ordre à temps plein dans un comté qui s’étend sur 370 miles carrés (960 kilomètres carrés) et comprend plus de 37 000 personnes.

Merry avait déjà déclaré que son mandat actuel serait le dernier. Mais l’homme de 66 ans a déclaré qu’il avait encore des choses à accomplir après un problème de santé, une perte familiale et la tragédie de Lewiston l’année dernière.

Skolfied, pour sa part, a suggéré qu’il était temps pour Merry de se retirer. Il a déclaré que Merry avait déjà dit qu’il ne voulait pas être le policier vieillissant qui ne savait pas quand plier bagage.

En tant que shérif, Merry a siégé au conseil d’administration de Maine Behavioral Health et a travaillé pour obtenir un agent de liaison en matière de santé mentale, partagé avec le département de police de Brunswick. Cette personne avait déjà été embauchée au moment des fusillades de Lewiston, mais n’avait pas encore commencé à travailler. Il se rend compte maintenant qu’il y avait trop de travail pour une seule personne, alors il s’efforce de trouver une personne pour remplir ce rôle spécifique pour le comté.

Merry a déclaré qu’il travaillait à l’amélioration des services de la prison régionale. Il a également contribué à créer un programme de santé mentale et de résilience pour les adjoints. Il a embauché un adjoint l’année dernière et est en train d’en embaucher deux autres.

Skolfield a déclaré qu’il était satisfait de l’embauche et a déclaré que davantage d’adjoints étaient nécessaires, bien que Merry ait déclaré qu’il était difficile de justifier auprès des commissaires de comté lorsque le nombre d’appels de service a été relativement stable.

Darryl Groh, un supporter de Skolfield qui vit dans sa ville natale, a déclaré que le sergent de patrouille avait été injustement désigné comme bouc émissaire de la tragédie de Lewiston. « Aaron ferait du bon travail. C’est un gars axé sur les résultats », a déclaré Groh. « C’est un franc-tireur. Il a irrité les gens dans le passé parce qu’il ne fait pas de concessions. Il dit les choses comme elles sont. »

Skolfield a déclaré qu’il avait le sentiment que la gouverneure avait politisé la course lorsqu’elle l’a pris à partie à plusieurs reprises lors d’une récente conférence de presse pour discuter des conclusions de la commission indépendante. Skolfield s’est ainsi senti plus libre de défendre ses actions de manière plus agressive.

Le contrôle de l’aide sociale a été effectué après un avertissement selon lequel Card allait « tirer » sur le quartier général de son unité de réserve de l’armée. Mais Skolfield n’avait aucune information sur la « liste noire » de Card, l’étendue de sa crise de santé mentale et la recommandation médicale de ne pas lui donner accès à des armes à feu lorsqu’il s’est rendu au domicile de Card à Bowdoin. Skolfield a déclaré qu’il avait le sentiment que les responsables militaires minimisaient la menace, mais qu’il avait néanmoins pris l’affaire au sérieux, en parlant aux responsables militaires, à la famille de Card et à d’autres. Il a dit avoir travaillé sur le sujet pendant trois jours.

Skolfield a déclaré qu’il était frustré de constater que les témoignages de plusieurs personnes devant la commission indépendante chargée d’enquêter sur les événements entourant la fusillade ne correspondaient pas à ses souvenirs. Il a également déclaré que la commission avait omis de mentionner des détails importants concernant ses actions dans son rapport de 215 pages.

« La lecture du rapport n’est pas entièrement exacte car il existe de nombreuses preuves que la commission a complètement omis certains éléments du rapport, ce qui change complètement le ton », a-t-il déclaré.

Merry a déclaré qu’il aurait souhaité que Skolfield ait une image plus complète de la crise de santé mentale de Card. « C’est un scénario entièrement différent, qui, je pense, aurait suscité une réponse entièrement différente », a-t-il déclaré.

Au moment du contrôle d’aide sociale, Merry était alité en raison d’une infection à staphylocoque et d’une intervention chirurgicale et agissait également en tant que tuteur légal de son frère, décédé l’année dernière après avoir été handicapé par un accident de voiture. Il s’est connecté à son ordinateur depuis chez lui le 15 septembre 2023, mais a déclaré qu’il ne se souvenait pas spécifiquement de la note de Skolfield dans le contrôle d’aide sociale. Il a déclaré qu’il n’avait pleinement appris les détails que plus tard, après que Card se soit lancé dans sa fusillade.

Une chose a changé depuis.

Avant la fusillade de Lewiston, le bureau du shérif du comté de Sagadahoc n’avait pas utilisé la loi du drapeau jaune pour retirer les armes à feu à toute personne en situation d’urgence psychiatrique. Aujourd’hui, cette loi est utilisée environ deux fois par jour en moyenne dans tout l’État. Elle a été utilisée environ 18 fois à Sagadahoc.

Le fait que les législateurs de l’État aient dû agir rapidement après la tragédie pour apporter des modifications afin d’améliorer la loi sur le drapeau jaune parle de lui-même, ont déclaré les deux hommes.

Les électeurs devront se prononcer le jour du scrutin. Vicki Sprague, une électrice indécise, a fait remarquer que de nombreux électeurs comme elle sont probablement distraits par la course présidentielle imminente.

« J’ai vécu ici toute ma vie et j’ai toujours eu beaucoup de respect pour la police, les pompiers et le bureau du shérif. Je pense qu’ils ont fait un travail fabuleux », a-t-elle déclaré. « Que s’est-il passé récemment ? », a-t-elle demandé, en faisant référence à la tragédie. « Il y a eu beaucoup d’erreurs. Je ne sais pas. C’est là où j’en suis. »