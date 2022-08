Deux hommes de l’Idaho lancent et attrapent un disque 12 345 fois de suite pour établir un record du monde

Deux hommes de l’Idaho ont inscrit leur nom dans le Guinness World Record en lançant et en attrapant un disque volant 12 345 fois de suite. David Rush, qui a déjà battu environ 250 records du monde Guinness pour promouvoir l’éducation STEM, et Chris Knight ont tenté de battre le record du plus grand nombre de passes consécutives de disques volants ultimes par une paire à Cradle Point à Boise.

David Rush et Knight de l’Idaho ont établi le record du monde du plus grand nombre de lancers et d’attrapés de frisbee en une minute. Ensemble, les deux ont joué et passé 110 fois en une minute et le plus grand nombre de disques passés en une heure est de 5341.

De cette façon, ils ont pris un total de 12 345 prises en 3 heures 58 minutes et 4 secondes, battant le précédent record du monde de 2944 par Matthew Bazdok et Bernard Bazdok au Minnesota en 2020.

Regardez la vidéo ici :

Selon le recordman David Rush, il ne devrait pas y avoir plus de cinq secondes d’écart entre une prise et le lancer suivant. Et cette fois, cette règle a été bien comprise par Rush et sa compagne. Il a donné sa vie pour créer ce nouveau record du monde.

David Rush est l’un des détenteurs de records précédents et a battu plus de 250 records du monde, d’où le sobriquet recordman. Le motif de David Rush derrière la création du record du monde est de promouvoir l’éducation STEM. Il s’est associé à Chris Knight dans le hall de Cradle Point à Boise pour établir le record du monde du nombre de passes de frisbee consécutives. Auparavant, David Rush avait établi le record de passes de balle dans les plus brefs délais, la plupart du temps, les yeux bandés avec un partenaire.

